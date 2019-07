IN BEELD. Topmodel Naomi Campbell toont zich van haar mooiste kant in Disneyland Paris CD

12u48 0 Showbizz Na Katie Holmes en Heidi Klum mochten Mickey Mouse en zijn vrienden ook Naomi Campbell verwelkomen in Disneyland Paris. Samen met nog enkele andere topmodellen gaf de Britse daar het startschot voor de Paris Haute Couture Week.

Speciaal voor haar bezoekje aan Disneyland Paris, dat heel de zomer in het teken staat van The Lion King & Jungle Festival, droeg Naomi Campbell een jumpsuit in junglethema en sprankelende Mickey Mouse-oortjes op haar hoofd. Ook Victoria’s Secret Angels Romee Strijd en Sara Sampaio waren van de partij. De twee poseerden voor het Kasteel van Doornroosje.

Nadien trok het gezelschap topmodellen naar de glamping site in het hart van Adventureland. Daar gingen ze op de foto met Baloe, Koning Lowietje en Daisy en Donald Duck. En het moet gezegd worden: de topmodellen weten als geen ander hoe je stijlvol poseert naast een Disneyfiguur.