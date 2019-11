IN BEELD. ‘Thuis-koppel’ geeft elkaar opnieuw het jawoord in Disneyland Paris Christophe D'Huysser

03 november 2019

18u35 5 Showbizz Nergens beter dan thuis in ... Disneyland Paris. Afgelopen weekend trok een deel van de cast van de populaire Eén-soap ‘Thuis’ naar het Franse park waar de personages Nancy en Dieter een huwelijksbeloften hebben hernieuwd. En dat in het bijzijn van 500 trouwe kijkers.

In 2017 stapten Nancy (Ann Pira) en Dieter (Raf Jansen) in het huwelijksbootje in ‘Thuis’. Het koppel trok nadien op huwelijksreis naar Disneyland Paris en daar vierden ze het voorbije weekend ook hun tweede huwelijksverjaardag. Nancy en Dieter vernieuwden er hun huwelijksbeloften en deden hun openingsdans nog eens over op een sprookjesachtige locatie in het park. Zelfs Mickey en Minnie Mouse wilden dit heugelijk moment niet missen. Nadien konden de fans op de foto met hun favoriete acteur en Disneyfiguur.

Ook Yemi Oduwale (Dries), Jeroen Lenaerts (Tim), Kadèr Gürbüz (Karin) en Elise Roels (Emma) reisden mee. En net als Ann en Raf kregen zij de uitzonderlijke eer om net voor de start van ‘Disney Stars On Parade’, waarbij een heleboel Disneyfiguren op praalwagens door het park flaneren, een rondrit te maken in een kleurrijke oldtimer langs het parcours. Daarbij werden de acteurs als echte sterren toegejuicht door duizenden bezoekers. Waaronder ook een heleboel fans van ‘Thuis’. Zij konden het hele magische gebeuren vanop de eerste rij meemaken.

Droom

“Wat een rollercoaster was het Disney-weekend met onze fans”, aldus een glunderende Ann. “Van durven vliegen op tapijten naar beneden tuimelen in liften tot de romantische herbeleving van de trouwbeloftes met ringen, dansen en foto’s erbovenop! De climax was toch wel de parade. Een geweldige verrassing voor zowel onze fans als voor de acteurs. Het leek wel of Disney even van ons was! Ik droom nog even verder.” Raf sluit zich volledig aan bij zijn collega en blikt met een warm gevoel terug op de trip naar Disneyland Paris. “Samen met de fans hebben we genoten van de attracties en shows. En ik mocht opnieuw trouwen met mijn Nancy. Met een kleine 500 fans als getuige. Zelfs Mickey en Minnie waren als eregasten op het feest. Een Disney- en ‘Thuis’-ervaring die nog lang zal nazinderen.” Kadèr voelt dan weer haar voeten niet meer. “Mijn stappenteller is helemaal doorgeslagen op zo’n dagje Disney. Maar elke pas was het waard samen met de fans.”