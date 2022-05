IN BEELD. ‘Thuis’-fans vieren huwelijk Bob en Tamara in Hasselt: “Zonder hen bestaat ‘Thuis’ niet”

TVTine Priem verwelkomde gisteren zo’n 1.700 soapfans in de Abdij van Herkenrode in Hasselt voor de huwelijksceremonie van haar personage Tamara met Bob (Christophe Haddad). De bruiloft was vorige week al op tv te zien, maar werd live nog eens overgedaan.

Na de plechtigheid kregen alle aanwezigen bij een glaasje Feniks-bubbels de aflevering van vanavond in primeur te zien. En die zorgde voor kreetjes van verrassing, want, zoals dat hoort in een soap, is het niet allemaal romantiek wat de klok slaat. Het fictieve bruidspaar kreeg gelukwensen en hier en daar bloemen. Mathias Vergels (Lowie) sloot het event af met een live-optreden met zijn groep.

“Voor mijn eigen huwelijk heb ik mijn trouwkleed niet zo vaak aangehad”, lacht actrice Tine Priem. “De opnamen van het tv-huwelijk waren verspreid over verschillende dagen en op verschillende locaties, maar vandaag was het no stress en genieten met de fans. Het was zo fijn om dit samen met de fans te mogen beleven.”

Ook collega-acteur en tv-bruidegom Christophe Haddad kijkt tevreden terug op deze dag: “Het was een unieke dag in die zin dat we hier vanmiddag echt iets konden teruggeven aan onze kijkers. We komen uit een periode waarin we elkaar zo lang niet meer hebben kunnen zien. Dat maakt deze dag zo uniek. Zonder hen bestaat ‘Thuis’ niet, elke kijker is een deeltje van het programma”

Naast Tine Priem en Christophe Haddad waren ook Thuis-acteurs Yemi Oduwale, Katrien De Ruysscher, Nawfel Bardad-Daidj, Mathias Vergels en Bram Spooren aanwezig. “Het was zalig om na zo’n lange tijd nog eens met onze kijkers samen te zijn. Ik vond het echt hartverwarmend”, aldus Katrien De Ruysscher.

Huwelijksgeluk

Bob en Tamara zorgen voor de 29ste bruiloft in ‘Thuis’, maar huwelijksgeluk duurt in de serie nooit lang. Van de 28 vorige koppels die in ‘Thuis’ al hun jawoord gaven en nog steeds in beeld te zien zijn, zijn enkel nog maar Nancy en Dieter samen. Al de andere duo’s zijn uit het verhaal verdwenen, gescheiden of zagen hun huwelijk ontbonden door de dood van een van de partners. Frank (Pol Goossen) en Simonne (Marleen Merckx) zijn op dit moment nog niet officieel gescheiden en kunnen alsnog het derde gelukkige echtpaar in ‘Thuis’ worden. Maar dan moet eerst die affaire van Simonne met Dirk (Ron Cornet) uitgeklaard en vergeven worden.

