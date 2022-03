IN BEELD. ‘The Power of the Dog’ en ‘Ted Lasso' grote winnaars van de Critics Choice Award

FilmHet was een druk weekend in het acteerwereldje. De Ensors, de BAFTA’s én de Critics Choice Awards. Die laatste werden zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten uitgereikt. Bij de winnaars geen al te grote verrassingen, met topprijzen voor ‘Power of the Dog' en ‘Ted Lasso’.

Eigenlijk hadden de Critics Choice Awards al in januari uitgereikt moeten worden, maar het welgekende coronavirus strooide roet in het eten. Helaas viel de nieuwe datum in hetzelfde weekend als de BAFTA’s, die in Londen werden uitgereikt. Dat betekende dat heel wat sterren moesten kiezen welke awardshow ze wilden bijwonen. Om de situatie te ontzenuwen vonden de Critics Choice Awards op twéé plekken plaats: in het Fairmont Century Plaza Hotel in Los Angeles én in het Savoy Hotel in Londen. Wie afgereisd was naar de BAFTA’s, kon dus vanuit het Verenigd Koninkrijk de show volgen.

De ‘American Dream’ van Will Smith

Oscarfavoriet ‘The Power of the Dog’ kon op de Critics Choice Awards de prijs voor ‘beste film’ in de wacht slepen. Jane Campion, die de Netflixfilm én Oscarfavoriet regisseerde, werd dan weer verkozen tot ‘beste regisseur’ van de avond. Jessica Chastain mocht de prijs voor ‘beste actrice’ in ontvangst nemen voor haar rol in ‘The Eyes of Tammy Faye’. ‘Beste acteur’ was Will Smith, die in ‘King Richard’ de hoofdrol speelde. In zijn speech bedankte hij zussen Serena en Venus Williams, op wiens verhaal de film gebaseerd is. “Bedankt dat jullie me vertrouwden met jullie verhaal”, zei hij. “Wat jullie en jullie familie deden heeft iedereen in deze kamer, in dit land en in de wereld geïnspireerd. Jullie zijn de definitie van de American Dream.”

In de categorieën voor ‘beste bijrol’ werden twee veelwinnaars bekroond. Troy Kotsur (‘CODA’) won al een SAG Award, een Spirit Award én een BAFTA Award. Hij woonde de ceremonie trouwens bij vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ariana DeBose (‘West Side Story’) won eerder al een SAG Award en een BAFTA Award.

Bijzondere award voor Halle Berry

Nog een bijzondere prijs: Halle Berry kreeg de ‘SeeHer Award’. Die gaat naar vrouwen die zich inzetten voor gendergelijkheid. In haar ontvangstspeech vertelde Berry over het moment waarop ze het scenario van ‘Bruised’, de eerste film die ze regisseerde, las. “Ik besefte dat het niet geschreven was voor iemand die eruitzag als ik”, zei ze. “Dus ging ik naar de producers. ‘Waarom ik niet?’ vroeg ik hen. ‘Waarom kan het geen zwarte vrouw zijn?’ En ze antwoordden: ‘Waarom niet?’ Later zeiden ze me: ‘Ga nu maar een regisseur zoeken.’ En ik verzamelde al mijn moed: ‘Waarom ik niet?’” Ze vervolgde: “Als we onze complexiteit ontkennen, dan ontkennen we onze menselijkheid. We gaan niet altijd mooi zijn, en we zullen nooit perfect zijn, maar we zullen wel altijd eerlijk zijn - ongeacht hoe ongemakkelijk jij je daarbij voelt. Dit zijn de verhalen waarvoor we vechten om ze te kunnen vertellen, en dit zijn de verhalen die de wereld moet zien. Dus aan elk jong meisje die zich ongezien en ongehoord voelt, dit is onze manier om je te zeggen: we houden van je en we zien je en je verdient al het goeds in de wereld.” Haar speech zorgde trouwens voor tranen bij actrice Lady Gaga, die genomineerd was voor ‘beste actrice’. Billy Crystal kreeg de Lifetime Achievement Award uitgereikt.

‘Ted Lasso’ grote winnaar op tv-vlak

Op tv-vlak was ‘Ted Lasso’ de grote winnaar, met prijzen voor ‘beste comedyreeks’, ‘beste acteur’, ‘beste acteur in een bijrol’ en ‘beste actrice in een bijrol’. Daarmee won ‘Ted Lasso’ voor het tweede jaar op rij alle awards waarvoor de reeks genomineerd was. Verschillende acteurs, waaronder actrice Hannah Waddingham en acteur Billy Crystal, haalden in hun speech de oorlog in Oekraïne aan. “Mijn grootmoeders kwamen uit Odessa en Kiev”, zei Crystal. “Ze kwamen naar Amerika zodat ze vrij konden zijn van de tiranie. Hun gelach was de eerste lach die ik in mijn leven kreeg. Het is de benzine die mijn motor tot op vandaag brandende houdt.”

Dit zijn de winnaars van de Critics Choice Awards (in de belangrijkste categorieën) FILM Beste film: ‘The Power of the Dog’ Beste acteur: Will Smith - ‘King Richard’ Beste actrice: Jessica Chastain - ‘The Eyes of Tammy Faye’ Beste acteur in een bijrol: Troy Kotsur - ‘CODA’ Beste actrice in een bijrol: Ariana DeBose - ‘West Side Story’ Beste jonge acteur/actrice: Jude Hill - ‘Belfast’ Beste ensemble: ‘Belfast’ Beste regisseur: Jane Camion - ‘The Power of the Dog’ Volledig scherm Billy Crystal © REUTERS TV Beste dramareeks: ‘Succession’ Beste acteur in een dramareeks: Lee Jung-jae – ‘Squid Game’ (Netflix) Beste actrice in een dramareeks: Melanie Lynskey - ‘Yellowjackets’ (Showtime) Beste comedyreeks: ‘Ted Lasso’ (Apple TV+) Beste acteur in een comedyreeks: Jason Sudeikis - ‘Ted Lasso’ (Apple TV+) Beste actrice in een comedyreeks: Jean Smart - ‘Hacks’ (HBO Max) Beste minireeks: ‘Mare of Easttown’ (HBO) Beste acteur in een minireeks of tv-film: Michael Keaton - ‘Dopesick’ (Hulu) Beste actrice in een minireeks of tv-film: Kate Winslet - ‘Mare of Easttown’ (HBO) Beste buitenlandse reeks: ‘Squid Game’ (Netflix) Beste geanimeerde reeks: ‘What If...?’ (Disney+)

‘Squid Game’-acteurs Jung Ho-yeon en Lee Jung-jae op de rode loper.

Lady Gaga koos voor een dramatische jurk.

Carey Mulligan won vorig jaar een Critics Choice Award voor ‘beste actrice’ en mocht daarom dit jaar een prijs uitreiken.

Jared Leto koos naar goede gewoonte voor een niet zo standaard kostuum en opvallende zilveren schoenen.

Halle Berry koos ervoor om haar donkere haren gedeeltelijk te blonderen. Een look die ons doet denken aan haar ‘X-Men’-personage Storm.

Kirsten Dunst en Jesse Plemons spelen niet alleen een koppel in de film ‘The Power of the Dog', maar zijn ook in het echte leven geliefden.

Maggie Gyllenhaal maakte onlangs de overstap naar regisseren. Haar ‘The Lost Daughter’ is te bekijken op Netflix.

Kirsten Wiig koos voor een gewaagde, grotendeels doorzichtige zwarte outfit.

Jamie Dornan koos voor een klassiekere look, zij het dan wel met felblauw hemd.

Comedian Nicole Byer ging voluit voor kleur en drama.

Rita Moreno, uit de originele ‘West Side Story’, opteerde voor een glamoureuze jurk én witte handschoenen.

Selena Gomez, die genomineerd was voor ‘Only Murders in the Building', koos voor een prachtige rode jurk.

Will Smith bracht zijn echtgenote Jada mee naar de Critics Choice Awards.

Zusjes Venus en Serena Williams mochten ook niet ontbreken op de rode loper. Zij kozen allebei voor een zilveren jurk.

Kristen Stewart ging dan weer voor glamoureus goud op de rode loper.

En ook een vrolijke Elle Fanning koos voor die kleur, al opteerde zij voor een echte prinsessenjurk.

