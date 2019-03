IN BEELD. ‘The Great Gatsby’ flitst BV’s terug naar de jaren ‘20 IDR

21 maart 2019

21u01 0 Showbizz Vanavond ging op een geheime locatie in Brussel de belevingsproductie ‘The Great Gatsby’ in première. Gebaseerd op het boek van de Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald werden de aanwezige gasten helemaal meegezogen in de fascinerende wereld van hoofdpersonage Jay Gatsby. Omdat het verhaal zich afspeelt in de jaren ‘20 van de vorige eeuw, werd er aan de gasten gevraagd om hun outfits daar ook op af te stemmen. En dat moest je onze BV’s geen twee keer vragen!

‘Thuis’-actrice Tine Priem had zich helemaal uitgedost in een jaren ‘20 look.

Mediafiguur Frank Molnar en zijn vriendin Marissa Galle kozen niet voor een drankje, maar gingen meteen met een fles Copperhead aan de haal. “Ik ben nochtans geen grote drinker”, lacht Frank.

Tine Priem en Veerle Malsschaert, die een van de hoofdrollen heeft in het stuk.

Actrice Marieke Dilles bracht Andy mee, een vriend.

Jan Schepens kwam z’n echtgenote Katja Retsin aanmoedigen, samen met Dries en Yuri, de bezielers van De Wasbar.

Noa Neal bracht haar nieuwe vriend Chris mee, een Nederlandse ondernemer. ‘We hebben elkaar leren kennen op skivakantie’, aldus Noa.

‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck - die zwanger is - bracht haar schoonmoeder mee. ‘Mijn lief doet mee in deze productie’, aldus Daphne.

Aagje Vanwalleghem en haar man Denis.

De sfeer zat er ook tijdens de voorstelling goed in.