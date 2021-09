IN BEELD. Studio 100 viert 25-jarig bestaan met de nieuwe Mega Mindy en de échte Samson

Showbizz“Moah seg hé, dag iedereen! Ik vind dat een beetje zo heel heel leuk dat jullie er zo allemaal zijn zo.” Een verwelkoming door the one and only Samson, aka Danny Verbiest (75) in Plopsaland De Panne zaterdag. Met een Gert Verhulst (53) - zelden geëmotioneerd - in tranen als gevolg. Wàt een verjaardagsfeest van zijn geesteskind.

Verhulst, Verbiest en Hans Bourlon (59) werden in de bloemetjes gezet als oprichters van Studio 100 en dat zorgde voor een emotionele wervelwind in de kop van Gert. “Plots zie je de voorbije 25 jaar voorbijkomen, in aanwezigheid van de mensen met wie het allemaal begon én een dolenthousiast publiek dat elke letter van elk lied meebrult. Dat doet iets met een mens, hoor”, vertelt Gert.

In de namiddag was het feest voor de kinderen en hun ouders, ‘s avonds was voorbehouden voor zestienplussers om nostalgisch uit de bol te gaan bij optredens van alle Studio 100-figuren. Zesduizend fans van het eerste uur, zonder mondmasker en social distancing. “Iedere bezoeker had aan de inkom een Covid Safe Ticket voorgelegd, dus het kon weer. Ik zag ze lachen, meezingen, genieten: heel prettig”, aldus Verhulst, die het 25-jarige verjaardagsfeest als het startpunt van een coronavrije toekomst ziet. “We zijn weer volop bezig. Spektakelmusical ‘Daens’ is terug opgestart, half oktober volgt 40-45'. Eind dit jaar spelen we dan eindelijk de Samson & Gert Afscheidsshow. Het doet deugd”, zegt hij. “Ook al zullen we nog lang het litteken van dit coronahoofdstuk met ons meedragen, we zijn er niet aan ten onder gegaan. De toekomst ziet er goed uit.”

De Burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen brachten hun knalroze ‘De Van Buralshow’, recht uit de afscheidsshow van Samson & Gert mee naar Plopsaland. “Speciaal voor het 25-jarig bestaan van Studio 100", aldus Koen Crucke (69) en Walter Baele (57). “Ik ben er in 1998 bijgekomen”, zegt Walter. “Toen het bedrijf net in Schelle gebouwd was. Nooit vergeet ik hoe één van de vaste medewerksters toen naar mij en Gert, wij zaten boven, riep: ‘De brooddozen zijn er!’ Dat waren nogal eens pionierstijden, de eerste merchandising van Samson & Gert die arriveerde.” Koen herinnert zich de introductie van Kabouter Plop nog, het volgende karakter in de Studio 100-stal. “Ik kwam uit de studio van opnames voor Samson & Gert en iemand zei verbaasd ‘Kom eens mee kijken naar hiernaast, het staat daar vol kabouterhuisjes’. Ze vroegen mij om kabouter Smul te spelen, maar ik had daar geen zin in. Die rol is naar Luc Caals gegaan.”

De nieuwe Mega Mindy, meteen op handen gedragen door Baba Yega. Drie weken geleden verkondigde Studio 100 dat Lotte Stevens (28) voortaan in het roze pakje van Mega Mindy zal kruipen. Ze volgt hiermee Free Souffriau op als superheldin.

“Voor mij is het dubbel feest want ik vier ook 20 jaar Piet Piraat. Het piratenleven is het leukste leven dat er bestaat”, zegt acteur Peter Van De Velde (54) in zijn piratenpak. “Tijdens de musical Robin Hood in 2001 kwam Gert naar mij. ‘We gaan binnenkort iets nieuws doen voor de jeugd, ‘t is met piraten. Ik ga je bellen als je interesse hebt’. Et voilà. Oorspronkelijk voor maximum voor vier jaar, en kijk nu.” Eén van de piratenfiguren is Berend Brokkenpap, gespeeld door Dirk Bosschaert (sinds 2013 speelt hij ook Samson). “Hij kwam in de beginjaren eens op de set aan zonder tanden, want zijn hond had zijn gebit opgegeten. (lacht) Je ziet dat nog in die aflevering, woorden met de s kon hij niet uitspreken. Gert en ik lachen ons daar vandaag nog een kriek mee.”

Klaasje gaat een laatste keer als K3'tje uit de bol in Plopsaland. “Nu gaat het écht richting einde”, zegt ze. “Tot 31 oktober treden we elk weekend nog op met onze tour in Nederland. Op 6 november gaan we naar ‘Back to the 90's en nillies’ van MNM in het Sportpaleis en dat is mijn allerlaatste optreden”, zegt ze. K3 moest door het verjaardagsfeest van Studio 100 zelfs de eerste uitzending missen van ‘K2 zoekt K3' op VTM. “We zijn benieuwd naar de reacties van de mensen. We gaan àlles lezen”, zeggen Hanne en Marthe. “Ook ik ben superbenieuwd”, zegt Klaasje. “Mijn rol is wel heel klein in de tv-zoektocht, maar achter de schermen leef ik mee. Van alle audities die ik nu al bekeken heb, kan ik toch wel zeggen dat ik er een gerust gevoel bij heb.”

