IN BEELD. Stralende ex-missen en champagne met Anouk Matton: bekend volk geniet van Tomorrowland

Festival Roger Van Damme vertelt zijn geheim achter Tomorrow­land-wa­fel van 8 euro: “Het verschil zit ‘m in de gaatjes”

When in Belgium, kan er wel al eens een Luikse of Brusselse wafel in. En Roger Van Damme bakt ze letterlijk bruin op Tomorrowland. Voor 8 euro kan je proeven van zijn bakkunsten, die hij aan onze reporter toont. “Alles begint bij het juiste wafelijzer. Dat is verschillend voor Luikse en Brusselse wafels: die van de Brusselse maakt kleine gaatjes, die van de Luikse grote.”