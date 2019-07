IN BEELD. Steve Aoki en Alesso bouwen dancefeest in de jungle van Disneyland Paris Christophe DHuysser

07 juli 2019

16u45 0 Showbizz Heel dit weekend lang wordt er serieus gefeest in Disneyland Paris. Voor het derde jaar op rij organiseert het Franse park het dancefestival Electroland met op het podium wereldberoemde dj’s als Steve Aoki, Alesso en Armin Van Buuren. En dat allemaal in een jungle-achtig decor.

Geen Disneymuziek, maar wel stevige dancebeats weerklinken er dezer dagen door de luidsprekers van het Walt Disney Studios Park. Daar vindt de derde editie plaats van het muziekfestival Electroland. Vanavond mag de Nederlandse dj Armin Van Buuren het driedaagsfestival afsluiten. Ook deep house diva Nora En Pure, Nederlander Fedde Le Grand en Fransman Feder mogen het beste van zichzelf te geven op het podium.

Naast de vele internationale top-dj’s ook één Belg in Disneyland Paris: The Magician. De Brusselaar mocht vrijdagavond Electroland openen. Die avond stond ook Steve Aoki op het podium. De dj en Grammy-genomineerde Amerikaanse producer vermaakte de gasten ook al tijdens de eerste editie van Electoland. Ook de Australische zussen NERVO, bekend van samenwerkingen met onder anderen Kylie Minogue en Miley Cyrus, én de Nederlands groep Showtek waren erbij op de openingsavond.

Op zaterdag zette de Spaanse dj B Jones het feestje gewoon voort. Samen met zijn Britse en Nederlandse collega’s Jax Jones en Nicky Romero. Al keek het publiek vooral uit naar het optreden van Alesso. De Zweedse dj deed het Walt Disney Studios Park op zijn grondvesten daveren.

Niet alleen de muziek, maar ook de beleving staat centraal tijdens Electroland. Zo zijn er indrukwekkende licht- en projectieshows met speciale effecten op de iconische Hollywood Tower Hotel en blijven verschillende attracties open na zonsondergang. Het thema dit jaar is ‘Enter the jungle’, geïnspireerd op The Lion King & Jungle Festival. Disneyland Paris heeft ook aangekondigd dat er volgend jaar een vierde editie komt van Electroland tijdens het weekend van 4 juli.