IN BEELD. Sterren poseren op de paarse loper van de MIA’s SDE

06 februari 2020

19u51 0 Showbizz Feest bij muzikaal Vlaanderen. Vanavond verzamelen alle artiesten in het Brusselse Paleis 12 voor de uitreiking van de MIA’s, de belangrijkste muziekprijzen van ons land. Bewonder hier hun outfits op de rode loper.

Belle Perez koos voor een outfit die ze bestelde op ASOS. “Toen de jumpsuit toekwam, heb ik die wel nog een beetje laten aanpassen door mijn kleedster, want ik vond die te losjes.”

Danira Bouhkriss Terkessidis en haar lief Will Michiels, beter gekend als TheColorGrey.

Studio Brussel-stem Eva De Roo en haar lief, muzikant Jan Paternoster.

Ook Koen en Kris Wauters konden niet ontbreken. Met Clouseau zijn ze drie keer genomineerd, en ze treden vanavond ook op.

Balthazar maakt kans op vijf MIA’s.

Brihang is, naast Zwangere Guy, de te kloppen man vanavond. Hij maakt kans op zes MIA’s. Al valt de rapper sowieso in de prijzen, want misses Brihang is zwanger.

Het opvallendst geklede koppel van de avond? Ongetwijfeld Stef Kamil Carlens en zijn partner.

Julie Vermeire straalde in haar blauwe jurkje van het Italiaanse modehuis Elisabetta Franchi.

De cast van ‘Dertigers’ is altijd te vinden voor een feestje.

Peter Van de Veire kreeg niet alleen gezelschap van z’n dochter Jitske, zij had ook haar lief meegebracht.

Billie Leyers en haar vriend, Jasper Maeckelberghe van de band Faces on TV.

Dochter Shania koos voor een outfit van Guess, mama Kelly droeg een jurk van Elisabetta Franchi, al wist ze dat zelf niet meer. “Mijn stylist Jody heeft dat labeltje speciaal verwijderd zodat ik het niet kan vertellen”, knipoogt Kelly.

Laura Tesoro bracht haar lief mee.

Tourist LeMC wordt binnenkort voor de derde keer papa. “En ‘t is echt héél binnenkort”, lacht z’n vriendin. “Al zou het wel heel straf zijn dat ik vanavond moet bevallen.”

Hoe hun nummer voor het Songfestival zal klinken wilden ze nog niet verklappen, maar de dame en heren van Hooverphonic hebben plechtig beloofd dat het de moeite is. “Het is echt een heel schoon nummer”, aldus Alex Callier.

Zwangere Guy kreeg zeven nominaties achter z’n naam.

IBE had speciaal voor de gelegenheid zijn mooiste kostuum uit de kast gehaald.

Zangeres Dana Winner had haar jurk zelf laten ontwerpen. “Ik wilde iets origineels”, zegt ze.

Nu Bilall Fallah en Adil El Arbi even niet in Hollywood moeten zijn, hadden ze tijd om naar de MIA’s te komen. “We gaan ons amuseren”, lacht het duo in koor.

Stralend zwanger, da’s wel het minste wat je van Natalia kan zeggen. Ze koos er ook voor om haar vriend Frederik mee te brengen, voor de allereerste keer. “Hij is de papa van mijn kindje hé”, aldus de zangeres.

Jeroen Meus bracht z’n echtgenote mee.

Actrice Lize Feryn heeft tegenwoordig een kort kopje. Aster kon het precies moeilijk zelf geloven...