IN BEELD. Sterren kijken op de rode loper van de MIA’s MVO

07 februari 2019

20u32 40 Showbizz Donderdagavond werden de MIA’s (Music Industry Awards), de belangrijkste Vlaamse muziekprijzen, uitgereikt. Uiteraard zakte bekend Vlaanderen weer massaal af naar Paleis 12 in Brussel, waar de ceremonie werd gehouden.

Rode jurk, rode handtas, rode nagellak: “Ik ben the lady in red vanavond”, lacht Kristel Verbeke onder het goedkeurend oog van manlief Gene Thomas. “Knap hé”, voegt hij toe. “Rood is mijn lievelingskleur en ideaal toch voor zo’n feestelijke avond?”, aldus Kristel. Haar jurk is een creatie van het Italiaanse merk Missoni, haar rode handtas is van Furla, òòk Italiaans. “Deze handtas droeg ik trouwens op ons burgerlijk huwelijk in 2003. Heel fijn om ze nog eens boven te halen.”

De twee ‘Down The Road’ers’ verschenen allebei strak in het pak. Dieter Coppens moest even piepen van waar zijn kostuum is. “Ah, het is een Zara’ke. Dat weten we bij deze ook weer”, lacht hij. Maarten daarentegen was beter geïnformeerd. “Dit kostuum is speciaal op maat voor mij gemaakt, bij Cafe Costume. Het is mijn eerste rode loper met mijn pluspapa, zo noem ik Dieter (glundert). Mijn das is héél speciaal. Ik heb hem van mijn papa gekregen, die helaas gestorven is. Maar nu is hij toch een beetje bij mij.”

De Limburgse hitmachine Regi vertoeft eigenlijk drie weken in Zuid-Afrika om te relaxen en “een beetje te werken”, maar vloog speciaal voor de MIA’s op en af naar Brussel. “Deze ochtend ben ik geland en morgenochtend vlieg ik terug. Het is toch een speciale avond, hé, dan kan dat wel. En ik kan twee MIA’s winnen”, zegt Regi. Deze twee MIA’s zouden trouwens de eerste zijn onder zijn eigen naam, met Milk Inc won hij er al drie. “Heel tof moest het eens als Regi alleen zijn. Da’s weer wat nieuws.” Voor zijn zwart kostuum deed hij beroep op vrouwlief. “Elke heeft iets gekocht, want dat interesseert mij zo niet (lacht).”

Voor Luka Cruysberghs was het de eerste keer op de rode loper van de MIA’s. ‘Best wel overweldigend, maar gelukkig kennen Alex en Raymond veel mensen’, zegt de zangeres. Ze droeg een jurk van modeontwerpster Sarah Bos. ‘Een uniek stuk, maar dat moet ook voor een zangeres van Hooverphonic’, vult Alex aan.

Niels: “Ik vind het wel stressy dat mensen mij nu voortdurend vragen hoeveel MIA’s ik mee naar huis ga nemen. Dan krijg je op de duur het gevoel dat je alleen maar kan verliezen. Dat gezegd zijnde: ik ben wel ambitieus. Ik hoop dat ik er minstens enkele mee naar huis kan nemen. Vieren zit er weliswaar niet echt in, want ik word morgenochtend heel vroeg op de radio verwacht om te zingen. Maar ik hoop toch enkele pintjes te drinken. Als ik slechts een MIA zou winnen, dan hoop ik dat het die voor beste album is. Dat is toch een bekroning voor iedereen die iets te maken heeft met wat ik doe. Ik ben trouwens ook aan een nieuwe plaat aan het schrijven, waarmee ik hier hopelijk volgend jaar terug sta.”

Gers: “‘Ik heb pas vandaag beslist om te komen. Ik was in Antwerpen om aan nieuwe muziek te werken en ja, toen ben ik maar naar hier gekomen. Ik heb dus niet echt nagedacht over mijn outfit.”

Jens: “Ik ben mijn stylist Jody heel erg dankbaar dat hij deze outfit voor mij heeft uitgezocht, want ik heb niet veel verstand van mode. Gelukkig valt dat dankzij de fashionable verschijning van Lauren ook niet zo op.(lacht)”

Lauren: “Ik heb ook beroep kunnen doen op Jody voor deze jurk. En ik ben er echt heel blij mee. Al moet ik wel opletten, want het is echt erg bloot. Gelukkig heb ik weinig borsten. (lacht)”

Jens: “Ik ben in feite gewoon mee om een nipple gate te vermijden. Ik ga Lauren bewaken.”

Kat Kerkhofs: “Ik heb een jurk van Elisabetta Franchi gekozen. Da’s een Italiaans merk dat er af en toe wel eens durft over te gaan, maar dit is nog net op het randje, vind ik. Maar ik vind dat wel eens leuk om mij zo op te doffen, want zo’n evenementen heb je niet vaak in België. Over de oorbellen heb ik niet zo lang nagedacht: die werden door de stylist nog snel in mijn handen geduwd. Aan de jurk moet ik wel nog wat wennen, want mijn borsten zijn wel echt heel duidelijk in beeld. (lacht) Gelukkig zijn ze goed ingetapet. Ik ben vandaag ook speciaal naar de kapper geweest. Mijn haar is de laatste maanden ook steeds witter geworden, wat ik ook mooier bij mijn gezicht vind passen.”

Lize Feryn: “Ik heb een jurk aan van Elisabetta Franchi. Deze jurk is best wel bloot, maar ik maak me geen zorgen, want ik heb pleisters op mijn tepels geplakt. No worries (lacht) Straks ga ik trouwens van jurk wisselen om de uitreiking te doen, al blijf ik wel trouw aan het merk. Ik ben dol op haar designs, omdat ze altijd kledij maakt voor heel lange mensen.”

Lena: “Ik shop altijd in tweedehandswinkels. Mijn bovenstuk heeft vier euro gekost, mijn schoenen waren met tien euro iets duurder. De schoenen zijn wel hoog, maar toch makkelijk.”

Herman: “Als de vrouw wat groter is, ik vind dat goed.”

Lena: “Het is ook representatief voor hoe we ons tot elkaar verhouden. (lacht)”

Emma Bale: “Mijn kleed is van Stella McCartney, en de accessoires en schoenen zijn van Dior. Ik heb deze stuks geleend. Ik krijg wel eens graag iets cadeau, maar niet als het iets is dat je maar een keer draagt, zoals dit. Of ik nu schrik heb om hier iets mee voor te hebben? Bwoa, dan zeg ik dat het een goed feestje was. (lacht)”

Olga: ‘Ik heb een jurk aan van Elisabetta Franchi en de jas is van Stand. Ik hoop uiteraard dat Bazart wint, maar ik duim ook voor Angèle. Ik ben grote fan van haar muziek.’

Coely: “Ik heb een outfit aan van Juun.J, een Koreaanse designer. Mijn styliste heeft dit voor mij uitgezocht en ik vind het echt geweldig. Het is een vest, maar ook een jurk. Een jurkvest dus. (lacht) Gelukkig dat het niet zo kort is als een vest, want dan kon ik niet bukken. (lacht) Wat ik hoop voor vanavond? Ik heb geen verwachtingen, ik laat het gewoon op mij afkomen. En ik ga sowieso een feestje bouwen.”

Tourist LeMC: “Awardshows komen slechts sporadisch voor, dus ik ben wel blij dat ik hier vanavond kan zijn met mijn vrouw Marta.”

Marta: “Voor mij is het mijn eerste keer op zo’n evenement. Meestal ga ik niet mee, maar vanavond wilde ik er graag bijzijn. Ik vond dit een toffe gelegenheid. De voorbije maanden hebben we het - omwille van ons tweede kindje - bewust rustig gehouden. Ik hoop dat Johannes vanavond minstens met een beeldje naar huis kan. Hoe we dat dan gaan vieren? Goh, wij drinken in feite niet. (lacht) Maar een goed ontbijtje morgenochtend en met een goed gevoel opstaan, da’s ook al mooi he.”

Bekijk ook: