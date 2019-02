IN BEELD. Sterren arriveren op de rode loper van de MIA’s MVO

07 februari 2019

20u32 0 Showbizz Vanavond worden de MIA’s (Music Industry Awards), de belangrijkste Vlaamse muziekprijzen, uitgereikt. Uiteraard zakte bekend Vlaanderen weer massaal af naar Paleis 12 in Brussel, waar de ceremonie wordt gehouden.

Rode jurk, rode handtas, rode nagellak: “Ik ben the lady in red vanavond”, lacht Kristel Verbeke onder het goedkeurend oog van manlief Gene Thomas. “Knap hé”, voegt hij toe. “Rood is mijn lievelingskleur en ideaal toch voor zo’n feestelijke avond?”, aldus Kristel. Haar jurk is een creatie van het Italiaanse merk Missoni, haar rode handtas is van Furla, òòk Italiaans. “Deze handtas droeg ik trouwens op ons burgerlijk huwelijk in 2003. Heel fijn om ze nog eens boven te halen.”

De twee ‘Down The Road’ers’ verschenen allebei strak in het pak. Dieter Coppens moest even piepen van waar zijn kostuum is. “Ah, het is een Zara’ke. Dat weten we bij deze ook weer”, lacht hij. Maarten daarentegen was beter geïnformeerd. “Dit kostuum is speciaal op maat voor mij gemaakt, bij Cafe Costume. Het is mijn eerste rode loper met mijn pluspapa, zo noem ik Dieter (glundert). Mijn das is héél speciaal. Ik heb hem van mijn papa gekregen, die helaas gestorven is. Maar nu is hij toch een beetje bij mij.”

De Limburgse hitmachine Regi vertoeft eigenlijk drie weken in Zuid-Afrika om te relaxen en “een beetje te werken”, maar vloog speciaal voor de MIA’s op en af naar Brussel. “Deze ochtend ben ik geland en morgenochtend vlieg ik terug. Het is toch een speciale avond, hé, dan kan dat wel. En ik kan twee MIA’s winnen”, zegt Regi. Deze twee MIA’s zouden trouwens de eerste zijn onder zijn eigen naam, met Milk Inc won hij er al drie. “Heel tof moest het eens als Regi alleen zijn. Da’s weer wat nieuws.” Voor zijn zwart kostuum deed hij beroep op vrouwlief. “Elke heeft iets gekocht, want dat interesseert mij zo niet (lacht).”

Voor Luka Cruysberghs was het de eerste keer op de rode loper van de MIA’s. ‘Best wel overweldigend, maar gelukkig kennen Alex en Raymond veel mensen’, zegt de zangeres. Ze droeg een jurk van modeontwerpster Sarah Bos. ‘Een uniek stuk, maar dat moet ook voor een zangeres van Hooverphonic’, vult Alex aan.