IN BEELD. Staf Coppens viert vijfde huwelijksverjaardag met gezin in Disneyland Paris Christophe D'Huysser

17 november 2019

11u44 4 Showbizz Na de hernieuwing van zijn huwelijksgeloften in New York trok Staf Coppens dit weekend samen met zijn vrouw Monique en hun kinderen Beau en Nora naar Disneyland Paris voor de opening van het kerstseizoen. En het koppel vierde er ineens ook hun vijfde huwelijksverjaardag in aanwezigheid van de schattige sneeuwpop Olaf.

Staf Coppens heeft niet alleen zijn hart verloren aan zijn gezin, maar ook aan Disneyland Paris. En dus maakte de presentator met veel plezier wat tijd vrij in zijn drukke agenda om naar het Franse park te gaan voor de start van ‘Disney’s Betoverende Kerst’. Het viertal genoot van de feeërieke kerstdecoraties en lichtjes én danste mee tijdens de adembenemende ‘Disney’s Christmas Parade’. “Ja, ik ben al helemaal in kerststemming”, zegt Staf. “Die gezellige sfeer is zo hartverwarmend. Het kriebelt nu al om thuis mijn kerstboom te zetten. Alleen zal het me nooit lukken om die van mij even mooi te decoreren als de 24 meter hoge kerstboom in het park. Maar het werkt wel inspirerend.”

Ook de romantiek is nooit ver weg in Disneyland Paris. Staf vierde er samen met Monique (en de kinderen) hun vijfde huwelijksverjaardag nadat het koppel eerder deze maand nog hun huwelijksgeloften had hernieuwd in New York. “Liefde is een werkwoord en om de zoveel tijd moet je daar eens energie in steken. Door nog eens van de daken te schreeuwen hoeveel ik van je hou. Dat verdient Monique ook, het is een fantastische vrouw. Elke week koop ik een boeketje bloemen voor haar. Ook omdat ik zelf verzot ben op bloemen. Maar hier in Disneyland Paris ligt de focus op quality time met het hele gezin. Dat is van onschatbare waarde en die wil ik meer dan ooit goed benutten. Ik geniet er volop van.”

En dat Staf dolgelukkig is, zagen ook sneeuwpop Olaf uit ‘Frozen’ en het ‘Star Wars’-personage Kylo Ren. Beide figuren spelen in het voorjaar van 2020 een hoofdrol in Disneyland Paris tijdens ‘Frozen Celebration’ en ‘Legends of the Force: A Celebration of Star Wars’. “Van Olaf zijn we thuis allemaal zot”, gaat staf verder. “Beau en Nora vlogen onmiddellijk in zijn armen en gaven hem een dikke knuffel. Zo grappig om te zien. Hopelijk valt er dit jaar ook sneeuw en kunnen we in de tuin een sneeuwman maken. En Kylo Ren uit Star Wars vond ik heel intimiderend in zijn zwart pak. Gelukkig had ik een lichtsabel in mijn handen. Ik voelde mij opnieuw een kleine jongen. Dat is ook wat mijn broer Mathias en ik op tv doen: het kind in onszelf weer naar boven halen en volledig meegaan in het verhaal. Dat mag je als volwassen persoon nooit verliezen.”

Ook voor de presentator belooft 2020 een druk jaar te worden. Zo werkt Staf aan een nieuw VTM-programma - waar hij nog niets over kan vertellen - en hoopt hij stiekem heel hard om een vervolg op ‘De Code van Coppens’ te kunnen maken. “De reacties zijn heel positief. De kijkers vinden het grappig, maar ze leren ook iets bij. Missie geslaagd! (lacht) Dus ja, mijn agenda zit al goed vol. En toch zeker ik vaker ‘neen’ tegen opdrachten en neem ik meer pauzes om thuis te kunnen zijn. Vroeger kon ik dat heel slecht, maar het laatste jaar heb ik gemerkt dat dat ontzettend loont. Zoals nu een weekendje Disneyland Paris: dat laadt mijn batterijen enorm op.”

‘Disney’s Betoverende Kerst’ loopt nog tot 6 januari in Disneyland Paris. Meer info via disneylandparis.be.