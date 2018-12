IN BEELD. Spider-Man neemt BV's mee naar nieuw universum

CD

16 december 2018

17u50 0 Showbizz Deze namiddag vond in Kinepolis Antwerpen de première plaats van de film ‘Spider-Man: Into The Spider Verse’. En de aanwezige BV’s op de rode loper waren onder de indruk van de superheld.

‘Spider-Man: Into The Spider Verse’ introduceert Miles Morales, een tiener uit Brooklyn, en laat de eindeloze mogelijkheden zien van het Spider Universum waar meerdere personen het masker kunnen dragen.

De Vlaamse stemmencast bestaat uit onder anderen Laura Tesoro, Koen De Bouw, Alex Agnew, William Boeva en Dimitri Vegas. De dj verleent zijn stem aan Peter B. Parker, de jongen die na een spinnenbeet in de wereldberoemde superheld veranderde. En daar is Vegas heel blij mee, want zelf is hij grote fan van de Marvel-figuur. ‘Spider Man: Into The Spider Verse’ speelt vanaf 19 december in de bioscoop.