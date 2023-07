IN BEELD. Skydivers, kapsters én champagne in de hot tub: ook op Tomorowland-camping Dreamville ontbreekt het niet aan sfeer en gezelligheid

Ook dit weekend vinden 38.000 people of tomorrow hun tweede thuis op Dreamville. Om hen een onvergetelijke ervaring te bezorgen, heeft Tomorrowland werkelijk aan alles gedacht. Zo kan je in het ‘dorp’ naar de fitness, kapper of make-upartieste. Al behoort ook luxueus liggen weken in een hot tub of een zwembad tot de opties. Om van het randentertainment nog maar te zwijgen: zo worden de campinggasten dankzij Red Bull getrakteerd op een heuse parade, waarbij eveneens wordt geskydivet. The sky is (not) the limit, en zeker in Boom.