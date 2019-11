IN BEELD. Sergio Herman maakt zesgangendiner voor veertig winnaars DBJ

08 november 2019

19u45 1 Showbizz In het VTM-programma ‘Sergio en Axel: Van de kaart’ reisde topchef Sergio Herman (49) de wereld rond samen met Axel Daeseleire (51) op zoek naar nieuwe smaken en culturen. Vanmiddag stelde hij een zesgangendiner voor dat hij maakte op basis van zijn ervaringen.

Dat diner maakte Sergio Herman voor veertig kijkers van het programma die wonnen met een wedstrijd. Het werd een drukke service voor Herman en co in restaurant AIRrepublic in Cadzand. Maar de actie leverde wel 15.000 euro op voor Rode Neuzen.