IN BEELD. Schoon volk bij opening Bobo Erpe-Mere Sven Ponsaerts/SD

19 oktober 2018

13u59 0 Showbizz De populaire kledingwinkel Bobo is vanaf morgen niet enkel te vinden in Tremelo, maar ook in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere. Gisterenavond vond de plechtige opening plaats en uiteraard kwamen daar enkele bekende gezichten op af.

Dit weekend opent Bobo samen met Into-Fashionstore haar deuren in Erpe-Mere. Het heel weekend lang is er een feestelijk openingsweekend met extra korting, tal van optredens, foodtrucks en drinks. Een Bobo-klant wint een jaar lang gratis shoppen. Intro Fashionstore geeft een gevulde kleerkast voor het hele gezin weg.

“Door beide winkelconcepten onder één dak te brengen kunnen we een brede groep aan klanten bedienen. Bobo staat voor speelse maar tegelijk chique dameskledij van eigen ingekochte Italiaanse collecties, Intro Fashionstore voor leuke, jonge en betaalbare merken voor het hele gezin”, vertelt Sammy Floru, zaakvoerder van zowel BOBO als Intro Fashionstore. “BOBO is al 40 jaar dé referentie voor de prijsbewuste fashionista. We hebben niets veranderd aan de succesvolle formule en de klanten blijven dan ook letterlijk en figuurlijk van over het hele land naar Tremelo afzakken. Dat grote succes heeft ons doen beseffen dat er potentieel moet zijn voor een tweede vestiging.”