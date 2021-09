IN BEELD. Ruth Beeckmans en dochters griezelen van plezier tijdens Halloween in Disneyland Paris

ShowbizzVanaf 1 oktober staat Disneyland Paris weer helemaal in het teken van Halloween, maar Ruth Beeckmans en haar dochters Charlie-Sue (8) en Cobey-Mae (bijna 2) kregen dit weekend al een voorsmaakje van de gruwelleuke sfeer in het Franse park. Met spookachtige decoraties, spannende attracties en een hele resem Disney-schurken.

Geen Disney’s Halloween Festival in Disneyland Paris zonder dat de beruchte Disney-schurken, waaronder Kapitein Haak, Cruella en Jafar, door de parken sluipen om de bezoekers te verwelkomen in hun duivelse gedaante. Al is het vooral Maleficent die dit seizoen met alle aandacht gaat lopen. Zij verschijnt niet alleen als zichzelf, maar ook als praalwagen in de vorm van een vuurspuwende draak. Ook de bekende Disney-figuren, zoals Mickey, Minnie, Stitch en Goofy, zijn van de partij en hebben voor de gelegenheid hun meest ondeugende halloweenoutfit aangetrokken. “Ik ben fan van de slechteriken uit de Disney-films”, aldus Ruth Beeckmans. “En mijn dochters ook. Charlie-Sue en Cobey-Mae hebben er zeker geen schrik van. Het zijn stoere meisjes. Meer zelfs: ze gingen maar al te graag de strijd aan met Kapitein Haak. Heel schattig om te zien. Maar ik heb hem wel gewaarschuwd: Charlie-Sue doet aan judo.” (lacht)

Met 330 pompoenen, 175 meter lichtkabels, 56 lantaarns, 40 vriendelijke spoken en talrijke skeletten, waarvan de grootste 3 meter hoog is, is er aan halloweensfeer geen gebrek. Ook de Magic Shots, de fotomomenten die zorgen voor een verrassend en interactief eindresultaat, zijn aangekleed in de kleuren van Halloween. “De decoratie is heel mooi”, gaat Ruth verder. “Kleurrijk, warm en vrolijk. Zeker niet duister. Het tovert een glimlach op je gezicht. Maar dat Disneyland Paris sowieso bij mij en de kinderen. Voor Cobey-Mae was het haar eerste bezoekje aan het Franse park, de vorige keer dat ik hier was zat ze nog in mijn buik, en ze heeft haar ogen nogal de kost gegeven. Ze viel van de ene verbazing in de andere.”

Disney’s Halloween Festival is ook de perfecte gelegenheid om de spannendste attracties van Disneyland Paris te (her)ontdekken. Gasten kunnen zich wagen aan de mysterieuze reis met de geesten van Phantom Manor en dan zijn er nog de duizelingwekkende vrije vallen van The Twilight Zone Tower of Terror. “Charlie-Sue is dol op actie. Hoe wilder de attracties, hoe liever. En zelf vind ik dat ook wel heel plezant. Schrik heb ik niet, behalve van het spookhuis. Ik vond dat best wel griezelig met die geesten en sproken, maar mijn oudste dochter niet. Charlie-Sue is trouwens een grote fan van Halloween. En dankzij haar de rest van het gezin ook. Elk jaar doen we wandeltochten en hollen we pompoenen uit.”

Speciaal voor het halloweenseizoen werd er ook een gloednieuwe textiel- en lifestylecollectie ontworpen, Fabulously Villainous, met Disney-schurken op truien, sjaals, paraplu’s, badges en zelfs een oplichtende beker. Daarnaast vind je in de restaurants en eetgelegenheden ook heel wat gethematiseerde snacks. Van spookachtige zandkoekjes met Cruella en Mickey tot de beroemde giftige appel van Sneeuwwitje. Ook de iconische Disney’s Halloween Party keert terug op 31 oktober. Die avond blijven verschillende attracties open tot 2 uur ‘s nachts en krioelt het er van de Disney-schurken om er een griezelig feest van te maken. En de gasten mogen zich ook verkleden.

Naast Halloween mochten Ruth en gezin ook al even ‘proeven’ van Disney’s Betoverende Kerst dat op 13 november van start gaat. Zo keert de 24 meter hoge kerstboom terug naar het Disneyland Park. Inclusief de duizenden lichtjes waaraan de gasten zich kunnen vergapen bij het binnenkomen. De dwarrelende sneeuwvlokken geven Main Street, U.S.A. een winterse sfeer en feestelijke kerstlampjes verlichten de weg naar het Kasteel van Doornroosje. Dit jaar maken Mickey en zijn vrienden het kerstseizoen vrolijker dan ooit! In hun fleurige kerstoutfits wachten ze de gasten op bij de mooiste plekken in de parken. “Ik kijk nu al uit naar de kerstperiode”, besluit Ruth. “Al die gezelligheid en warmte van de vele lichtjes en mooi versierde kerstbomen. En opnieuw die fijne familiebijeenkomsten dit jaar.”

Disney’s Halloween Festival loopt van 1 oktober tot en met 7 november in Disneyland Paris. Disney’s Betoverende Kerst, van 13 november tot en met 9 januari. Meer info op disneylandparis.be.

“Jafar vind ik een heel tof personage, want Aladdin is één van mijn favoriete films.”

Ruth en de dochters tonen zich van hun stoerste kant en gaan de strijd aan met Kapitein Haak. Bezoekers mogen nu op de fotolocaties buiten hun mondmasker afzetten omdat de figuren op veilige afstand staan.

“Als er ooit nog eens een musical of live action-film komt van Alice In Wonderland, dan mogen ze me altijd bellen voor de rol van de Hartenkoningin. Een figuur met vlees aan. Letterlijk en figuurlijk!”

“Wat is Minnie Mouse toch een superlief en schattig figuurtje. Heel veel liefde dus voor haar!”

Een ritje in de ronddraaide theekopjes van Mad Hatter’s Tea Cups mocht uiteraard niet ontbreken tijdens dit weekendje Disneyland Paris.

Ruth en haar gezin verbleven in het gloednieuwe Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel, het allereerste hotel ter wereld dat helemaal in het teken staat van de superhelden van Marvel. Met exclusieve kunstwerken, unieke fotolocaties en levensgrote sculpturen van de figuren, zoals Iron Man. “We waren onder de indruk van de leuke sfeer in het hotel en hebben zalig geslapen.”

Ruth en de kinderen kregen met Minnie Mouse is feestelijke outfit reeds een voorsmaakje van het kerstseizoen in Disneyland Paris dat op 7 november van start gaat.

Als grote Disneyland Paris-fan wilde Loïc Nottet de start van Halloween niet missen. De zanger ging dan ook met veel plezier op de foto met Kapitein Haak, Jafar en Minnie Mouse.

