IN BEELD. Ruth Beeckmans arriveert als volleerde vrachtwagenchauffeur op première ‘Aller/Retour’

showbizz Gert Verhulst mikt op het allerhoog­ste met zijn ‘Red Star Line’: “We dromen van Amerika”

Gert Verhulst kan terugblikken op een geslaagde première van ‘Red Star Line’, de nieuwste musical van Studio 100. Bij VTM Nieuws heeft de presentator het over zijn nieuwste creatie. Hij vertelt waarom de show zo actueel is, dat ze nog spectaculairder is dan ‘40-45' en wat de ambities zijn. Zo blijkt de musical al zo goed als zeker verkocht aan Nederland, maar Gert en co. mikken op het allerhoogste. “We dromen van Amerika.”