IN BEELD. Robbie Williams pakt in gouden glitteroutfit met gemak Antwerps Sportpaleis in

Muziek“Let me entertain you", zingt Robbie Williams (48) in een van zijn grootste hits én dat is niet gelogen. Donderdagavond trakteerde de Britse zanger een nokvol Sportpaleis op één groot feestje. Hij viert met zijn ‘XXV tour’ 25 jaar op de planken als solo-artiest. Een rijke carrière met veel hoogte- maar ook dieptepunten. “Ik weet niet of ik hier zonder jullie had gestaan.”

Robbie Williams is terug. En hoe. Een halfjaar geleden kwam de wereldster met het gloednieuwe album, ‘XXV’, op de proppen en beloonde zijn trouwe fans met een heuse wereldtournee om zijn jarenlange carrière te vieren. Én of er ook werd gevierd in Antwerpen. De zanger schitterde (letterlijk) in een uitverkocht Sportpaleis.

“Ik ben Robbie Williams, dit is mijn band én dit is mijn kont", een opener van formaat van de Britse entertainer. De toon was gezet. In een gouden glitteroutfit nam Williams zijn fans in Antwerpen mee op een reis doorheen de tijd, doorheen zijn rijkgevulde carrière. Met zijn berg onsterfelijke hits waaronder ‘Let Me Entertain You’, ‘Strong’, ‘Candy’, ‘Rock DJ', ‘She’s the One’ en als kers op de taart ‘Angels’, pakte hij met gemak de zaal in die uit volle borst de bekende nummers meebrulde. Ook de ‘Take That’-fans kwamen aan hun trekken met ‘Everything Changes’ en ‘The Flood’.

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Antwerpen 26/01/2023 Sportpaleis, optreden Robbie Williams. © Picture by Gianni Barbieux/Photo News

Gevoel voor humor

Doorheen de show werd al snel duidelijk dat de zanger zijn gevoel voor humor allesbehalve heeft verloren. “Waarom is iedereen hier kaal?” vroeg de zanger zich abrupt af wanneer hij een blik in de zaal wierp. “Is iedereen in Antwerpen kaal?” Maar Robbie was maar al te dankbaar voor zijn aanwezige fans (met of zonder haar). “Ik word ouder, maar jullie duidelijk ook.” Zo grapte hij al bij aanvang van de show dat hij even op adem moest komen. “Komt door long covid, niet door de middelbare leeftijd.” Met zijn humor, dansjes en charisma wond hij het Sportpaleis om zijn vinger. Hij leerde ‘dank u’ zeggen in het Nederlands én excuseerde zich bovendien voor de snelle uitschakeling van onze Rode Duivels op het WK voetbal. “Sorry van de Wereldbeker. Dit was echt jullie kans om te winnen.”

De show sloot de popster af met een speech vol dankbaarheid. Hij heeft gitzwarte periodes gekend in zijn leven, waarin hij onder meer in rehab belandde. Maar intussen is hij 23 jaar sober. “Ik ben gelukkig en dankbaar. Dankbaar voor mijn vrouw en vier kinderen. En voor jullie. Ik weet niet of ik hier zonder jullie had gestaan.”

Bekijk hieronder enkele sfeerfoto’s:

Volledig scherm Antwerpen 26/01/2023 Sportpaleis, optreden Robbie Williams. © Picture by Gianni Barbieux/Photo News

Volledig scherm Antwerpen 26/01/2023 Sportpaleis, optreden Robbie Williams. © Picture by Gianni Barbieux/Photo News

Volledig scherm Antwerpen 26/01/2023 Sportpaleis, optreden Robbie Williams. © Picture by Gianni Barbieux/Photo News

Volledig scherm Antwerpen 26/01/2023 Sportpaleis, optreden Robbie Williams. © Picture by Gianni Barbieux/Photo News

Volledig scherm Antwerpen 26/01/2023 Sportpaleis, optreden Robbie Williams. © Picture by Gianni Barbieux/Photo News

Volledig scherm Antwerpen 26/01/2023 Sportpaleis, optreden Robbie Williams. © Picture by Gianni Barbieux/Photo News

Volledig scherm Antwerpen 26/01/2023 Sportpaleis, optreden Robbie Williams. © Picture by Gianni Barbieux/Photo News

Volledig scherm Antwerpen 26/01/2023 Sportpaleis, optreden Robbie Williams. © Picture by Gianni Barbieux/Photo News

KIJK. Aanschuiven voor Robbie Williams: “Hij is beest!”

Lees ook: