IN BEELD. Prinses Elisabeth rondt opleiding af op rotsen waar Albert I verongelukte: “Ze is met glans geslaagd”

RoyaltyKroonprinses Elisabeth (19) van België heeft haar eenjarige opleiding aan de Koninklijke Militaire School afgerond. Volgens kolonel Van Avermaet is ‘onze’ 19-jarige troonopvolgster “met glans geslaagd”. Bovendien was de locatie erg bijzonder: Elisabeth beëindigde haar opleiding in Marche-les-Dames, waar koning Albert I — haar betovergrootvader — om het leven kwam na een val van de rotsen.

Elisabeth en de andere leerling-officieren waren de afgelopen weken op zomerkamp, de laatste fase van hun opleiding. Ze kregen daar theoretische en praktische trainingen om hun militaire vaardigheden en technieken aan te scherpen. “Prinses Elisabeth heeft zich op elk domein goed verdedigd, zowel op het militaire, academische, sportieve als karakteriële vlak”, laat kolonel Van Avermaet weten aan de VRT.

Volledig scherm Een blik op Elisabeths laatste wapenfeit als student aan de Koninklijke Militaire School. © BELGA

Het oudste kind van koning Filip en koningin Mathilde was een voorbeeldige student. “Elisabeth is een leerling die we graag bij ons hebben gehad. Ze was goed geïntegreerd in de groep en viel niet op: dat is een compliment.”

Paleis deelt beelden

Ook via sociale media deelde het koninklijk paleis intussen dat kroonprinses Elisabeth haar opleiding heeft afgerond. “Einde van een fantastisch jaar aan de #KMS in het Commando-trainingscenter in Marche-les-Dames”, klinkt het op de officiële kanalen, waar ook een video werd gedeeld. “Op het programma: rotsklimmen, rappel, death ride en dinghy. Leerling-officieren leren hier hun grenzen te verleggen en oefeningen in groep tot een goed einde te brengen.”

(lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het laatste wapenfeit van de kroonprinses als student bleek ook merkwaardig: prinses Elisabeth heeft een stage afgewerkt in Marche-les-Dames, uitgerekend daar waar koning Albert I in 1934 om het leven kwam. Albert I was een verwoed alpinist, en trok tijdens zijn zomervakanties graag richting de Alpen om er zijn favoriete sport te beoefenen. In de lente hield hij het met vrienden bij de rotsen rond Namen. Maar op die beruchte dag in 1934 was de koning alleen.

In de vroege namiddag vroeg hij zijn bediende om te wachten bij de auto, terwijl hij de Roche du Bon Dieu beklom. De koning verwachtte tegen 17 uur klaar te zijn, maar keerde nooit terug. Pas om 2 uur ’s nachts werd Albert I, de derde koning der Belgen, met een verbrijzelde schedel onderaan de rots gevonden.

Toeval?

Toch zou het geen bewuste keuze zijn van onze kroonprinses om daar haar opleiding af te werken, die keuze lag zelfs nooit in haar handen. “Het commandocentrum voor verschillende militaire opleidingsonderdelen is nu eenmaal gevestigd in Marche-les-Dames”, verklaart het paleis het ‘toeval’ aan de VRT. “Proeven zoals rotsklimmen worden altijd op dezelfde plek georganiseerd, voor álle militairen in opleiding, dus ook voor prinses Elisabeth.”

Wat de prinses gaat doen nu ze klaar is met haar opleiding, is nog niet duidelijk. Het is aannemelijk dat Elisabeth, net als veel andere jonge royals, een studie in het buitenland zal volgen. Ook haar vader, koning Filip, ging na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School de grens over.

Volledig scherm Prinses Elisabeth is "met glans geslaagd". © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © BELGA

LEES OOK: