IN BEELD. Prinses Delphine woont de halve finale van ‘Dancing With the Stars’ bij

Showbizz Sandra Kim deelt foto met Johnny ‘Edelhert’ Logan: “35 jaar geleden mocht ik hem zijn trofee overhandi­gen”

Op vrijdag kwamen VTM-kijkers in ‘The Masked Singer’ te weten wie Edelhert is. Uiteindelijk bleek het om Johnny Logan (67) ofwel ‘Mr Eurovision’ te gaan. Voor Sandra Kim (49), die vorig jaar het programma won, is Logan geen onbekende. 35 jaar geleden mocht een piepjonge Sandra hem namelijk zijn trofee overhandigen toen hij in 1987 voor de tweede keer het Songfestival won.

15:18