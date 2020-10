IN BEELD. Premier De Croo en echtgenote openen eerste coronaproof editie van Film Fest Gent IDR

13 oktober 2020

22u20

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Showbizz Mondmaskers, regen en amper bekende gezichten. De openingsavond van de 47ste editie van Film Fest Gent mocht dinsdagavond dan wel coronaproof verlopen, de grote massa BV’s voor openingsfilm ‘Drunk’ van Thomas Vinterberg bleef uit. Kersvers eerste minister Alexander De Croo (44) en zijn echtgenote Annik Penders (43) waren wel van de partij. Voor De Croo - die de hele tijd braaf z’n mondmasker droeg - was het zijn eerste officiële uitje als premier.

Op de rode loper gelden dit jaar bijzondere regels. Er moet afstand gehouden worden, bezoekers moeten een mondmasker dragen en de handhygiëne moet gerespecteerd worden. Knuffels zijn niet toegelaten. “We hebben altijd gezegd dat er een festival zou komen. Het zou een hybride festival worden”, zegt programmadirecteur Wim De Witte. “Indien het fout loopt, gaan we dat niet tegenspreken. We gaan geen omwegen zoeken om toch te kunnen doorgaan. We hebben een online platform waar een deel van de films te zien is. Dan wordt het een online festival.”

De Witte hoopt natuurlijk dat het zover niet komt. “Zolang we het mogen en kunnen organiseren, en het op een veilige manier doen, is er op zich geen groot probleem. Cinemabeleving kan heel veilig gebeuren.”

Op de rode loper waren enkele bekende gezichten van de partij. Zo had Mister Gay Matthias De Roover een vriendin meegebracht.

Filip Peeters en zijn echtgenote An Miller. “Ook al zijn de omstandigheden raar, ‘t is fijn dat we hier mogen zijn”, aldus het koppel. Woensdag stellen ze zelf hun prent ‘Familie’ voor op het festival.

Acteur Sam Louwyck kwam alleen, al had hij wel een gigantische cowboyhoed om hem gezelschap te houden.

Acteur Dominique Van Malder en partner Tinne.

Acteur Titus De Vooght was ook van de partij. “Dit is een speciale editie, maar ik ben blij dat het festival überhaupt kan doorgaan”, klonk het.

Vlaams minister-president Jan Jambon en de burgemeester van Gent, Mathias De Clercq.

Muzikant Frederik Sioen poseerde op de rode loper met z’n Zuid-Koreaanse verloofde Ae Jin.

Filmkenner Roel Van Bambost.

Actrice Anemone Valcke en haar lief.

Pieter Embrechts en z'n partner zijn klaar voor een gezellige coronaproof avond.

Film Fest Gent 2020 loopt nog tot 24 oktober. In een veilige en coronaproof setting worden de komende tien dagen 110 langspeelfilms en 32 kortfilms vertoond op het grote doek. Er zijn ook VIDEODROOM-concerten in Kunstencentrum Vooruit en het festival zal de tiendaagse afsluiten met een bijzonder verjaardagsfeest voor de 20ste World Soundtrack Awards, op zaterdag 24 oktober. Qua internationale sterren is het vooral uitkijken naar Viggo Mortensen, die z’n film ‘Falling’ voorstelt.