IN BEELD. Poolse Plopsa-park feestelijk geopend EDA

30 september 2018

08u35

Bron: Plopsa 0 Showbizz De feestelijke openingsknop van 'Majaland Kownaty' is officieel ingedrukt. Na jaren van intense voorbereiding stelden Plopsa en Momentum Capital zaterdagavond het gloednieuwe themapark feestelijk voor aan het publiek. Aan de bouw van het park hing een prijskaartje van 20 miljoen euro.

Plopsa heeft er een gloednieuw park bij. Majaland Kownaty, het allereerste Poolse park binnen de internationale pretparkengroep, werd zaterdagavond door middel van een geanimeerde openingsshow voorgesteld aan het grote publiek. Tal van internationale genodigden woonden de officiële opening bij. "We hebben lang uitgekeken naar dit moment", glundert CEO van de Plopsa Group Steve Van den Kerkhof. "Het resultaat is prachtig, we zijn dan ook ontzettend trots op wat ons investerings- en bouwteam verwezenlijkt hebben."

Martijn van Rheenen, CEO van Momentum Capital, is eveneens tevreden: "De opening van Majaland is een teamprestatie waarbij de lokale autoriteiten en gemeenschap, het team in Polen, de geweldige expertise van Plopsa en Studio 100, Momentum Capital en haar mede-investeerders allemaal hun bijdrage hebben geleverd. Bovendien gaan we een markt bedienen met het eerste echte themapark in Polen. Dat ons deze eer samen met Studio 100 en Plopsa te beurt valt maakt ons bijzonder trots!"

Ook Studio 100-oprichters Gert Verhulst & Hans Bourlon waren van de partij om het resultaat van de samenwerking tussen de Nederlandse investeringsgroep Momentum Capital en Plopsa te vieren.

"Maya de Bij is immens populair in Polen. Het realiseren van een park rond Maya, aangevuld met tal van andere Studio 100-figuren, past dan ook perfect in ons 360°-model", legt Gert Verhulst uit. "De opening van Majaland Kownaty sluit ook uitstekend aan op onze ambitie om verder te blijven groeien."

Toekomstplannen

Tijdens de feestelijke openingsshow werd bovendien reeds een nieuwe investering bekendgemaakt. Zo werden recent de bouwwerken gestart voor de constructie van een nieuwe attractie in de vorm van een houten coaster. Het zal de allereerste houten coaster in Polen zijn. Het kostenplaatje van het nieuwe pronkstuk bedraagt 7,5 miljoen euro.