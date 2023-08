IN BEELD. Politiek onderonsje met De Croo en De Gucht, en muzikale uitstap voor Gustaph: zo geniet Bekend Vlaanderen van Pukkelpop

Onze Belgische Songfestivalinzending Stef ‘ Gustaph ’ Caers dook zondag eveneens op in de backstage van het festival. “Ik was uitgenodigd om hier een podcast te maken over muziek, en de rol die dat in mijn leven speelt”, klinkt het. “Ik ben opgegroeid in Rotselaar, het dorp naast Werchter. Als prille tiener moest mijn oudere me ieder jaar mee op sleeptouw nemen naar Rock Werchter.” Met Pukkelpop heeft Stef eveneens een band. “In een ver verleden heb ik hier nog op het Wablief?-podium gestaan, en hier zijn brengt fijne herinneringen naar boven. Ik zou het zeker en vast zien zitten om hier volgend jaar zelf te staan. Of het zou kunnen? Waarom niet. Festivals zijn tegenwoordig zoveel breder geworden qua genres. Een show van Gustaph zou hier zeker passen, vind ik (lacht)”

Zelf geniet de ‘Because of You’-zanger nog na van z’n mooie zevende plek op het Songfestival. “Dankzij de wedstrijd is dat nummer echt een eigen leven gaan leiden”, legt hij uit. “Ik sta al 31 weken in de top vijftig, en ik merk dat ‘Because of You’ echt omarmd wordt. Zo ben ik binnenkort een van de gasten op Het Grote Songfestivalfeest, en treed ik volgende week op tijdens een Eurovision-cruise voor tweeduizend fans. Het had mooi geweest als ik ook de Zomerhit-gewonnen had, maar ik ben al blij dat ik met mijn liedje een van de kanshebbers was. Ik kom uit een periode waarin dit soort aandacht er niet was, en dan is alles een bonus. Als je mij een jaar geleden gezegd had dat ik dit allemaal zou meemaken: ik had het niet geloofd. Ik weet niet welke ambitie ik nog wilde verwezenlijken in mijn leven, maar dit had ik écht niet durven voorspellen. Ik ben sowieso blij, en ik vind Pommelien Thijs een verdiende winnares.” Als het van Gustaph afhangt, dingt hij volgend jaar opnieuw mee naar de felbegeerde Zomerhit-trofee. “Ik ben bezig met nieuwe nummers”, klinkt het. “En volgend jaar komt er ook een album uit. So watch out (lacht)”