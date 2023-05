IN BEELD. Politiek getinte zaterdag op CORE dankzij Sammy Mahdi, ook deze BV’s zijn van de partij

Film Acteurs uit 'Romeo and Juliet' vangen bot na aanklacht over naaktscène uit 1969

Een Amerikaanse rechter heeft donderdag de klacht van twee acteurs verworpen tegen filmstudio Paramount. Het duo was van mening dat ze seksueel waren uitgebuit toen ze in 1968 als minderjarigen een naaktscène moesten spelen in de film ‘Romeo and Juliet’.