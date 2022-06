IN BEELD. Planckaerts nemen afscheid tijdens sobere uitvaartdienst: “Bedankt voor alles, mémé Clara!”

Ze heeft als jonge weduwe een zwaar, maar later ook een prachtig leven gehad, afgaande op de ontroerende compilatie met beelden van mémé Clara, steevast omringd door haar geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De ene pinkte een traantje weg, de andere kon een glimlach niet onderdrukken. Het was een hoogtepunt tijdens de sobere uitvaartdienst van Clara Brusseel, zoals ze officieel heette. In de bomvolle kerk van Meigem, recht tegenover het huisje waar ze het grootste deel van haar leven woonde, namen de Planckaerts gisteren afscheid van haar. Er was ook een cameraploeg aanwezig, want de uitvaart zal uiteraard te zien zijn in het komende seizoen van ‘De Planckaerts’.

Laatste helder gesprek

Eddy en Christa zagen geëmotioneerd hoe hun kinderen en kleinkinderen met warme woorden hulde brachten aan hun overleden (over)grootmoeder. “Ik ben dankbaar dat we recent nog een helder gesprek hadden, je besefte toen al dat het je laatste dagen waren”, zei een ontroerde Francesco terwijl Stephanie en Junior hun tranen niet langer konden verbijten. Clara was in november nog door een coronabesmetting gesparteld, maar daarna kreeg ze last van bronchitis en een longontsteking en ging ze zienderogen achteruit.

“Mijn verstand zei dat dit moment ooit zou komen, maar ik wou er liever niet aan denken”, snikte Stephanie. “Zonder overroepen wijsheden gaf je altijd raad, en intussen kregen we ontelbare keren de slappe lach. Ik ben zo dankbaar dat je mijn grootmoeder was. We waren samen, we zijn samen, we blijven samen.” Woorden die we ook lazen op het bidprentje.

We love you so much

Ook Magali en Christopher kregen het moeilijk tijdens hun woordje naast het altaar, al verscheen bij de hele familie toch nog een glimlach op de lippen toen Iluna ‘Que sera sera’ en ‘La vie en rose’ zong. Haar stem stokte aan het einde. “We love you so much”, kon ze nog net uitbrengen met een kushandje richting de urne van haar overgrootmoeder.

Na de dienst konden alle aanwezigen de familie condoleren. Mémé Clara zou in september 96 geworden zijn.

