IN BEELD. Piraten, acrobaten en BV's op première circusvoorstelling 'Pirates’ CD

15 december 2019

18u19 1 showbizz Circus Theater Boxtalino strijkt deze kerstvakantie weer neer in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom voor hun gloednieuwe familieshow ‘Pirates’ vol adembenemende circusacts, aanstekelijke dansnummers en een Jack Sparrow-lookalike. Op de première van deze voorstelling waren ook enkele BV’s aanwezig met hun kinderen.

De productie ‘Pirates’ zorgt voor spektakel van de bovenste plank. De grote tent is omgetoverd tot een betoverend pirateneiland met een indrukwekkend galjoen zeerovers. Extravagante piraten vliegen door de tent en vechten met roekeloze acrobaten. En ook bekoorlijke zeemeerminnen mogen niet ontbreken. De acts, muziek en dans weten zowel jong en oud te beroeren.

Al was het toch vooral Nederlander Jacob Kuipers die met alle aandacht ging lopen. Hij lijkt als twee druppels water op Captain Jack Sparrow uit de filmreeks ‘Pirates of the Caribbean’. Vol verbazing keek het aanwezige publiek naar het alter ego van Johnny Depp wanneer die plots op het dek van groot authentiek piratenschip staat.

‘Pirates’ van Boxtalino Theater Circus speelt nog tot en met 5 januari in De Schorre in Boom. Tickets via boxtalino-pirates.be.

Isabelle A op de foto met stoere zoon Storm en piraat Jack Sparrow.

Joyce De Troch genoot van de spectaculaire circusvoorstelling met dochters Alexia en Adriana.

Ex-Miss Belgian Beauty Nele Somers kwam kijken met echtgenoot Philippe en hun kinderen Rafaël en Ella Marie.

Lyn Wyns was onder de indruk van de piraten en acrobaten. De acteur nam echtgenote Eleni en kinderen Sasja en Nana mee.

Anke Buckinx was op stapt met dochter Lou en haar vriendinnetje Marie-Julie.