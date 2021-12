IN BEELD. Peter en Hanne uit Familie flirten op de planken in ‘Kerstekinderen’

ShowbizzEr kan dan toch nog gelachen worden in het theater. Met dank aan het komische stuk ‘Kerstekinderen’ van De Sven De Ridder Company dat vanavond in première ging in het Antwerpse Fakkeltheater. En heel wat bekende gezichten wilden wel eens zien hoe onder anderen ‘Familie’-acteurs Gunther Levi en Margot Hallemans het ervan afbrengen in deze sneeuwige kerstkomedie.