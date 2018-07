IN BEELD. Paul McCartney nodigt Kylie Minogue en Johnny Depp uit op 'zijn' zebrapad DBJ

24 juli 2018

07u54

Bron: ANP 0 Showbizz Bijna 49 jaar nadat de beroemde Beatles-cover er werd vastgelegd, maakte Paul McCartney maandag opnieuw een wandelingetje over het beroemde zebrapad voor de Abbey Road Studio's in Londen.

Sir Paul was in de studio's voor een mini-concert ter ere van zijn aanstaande album Egypt Station. Volgens Daily Mail waren onder meer Kylie Minogue en Johnny Depp aanwezig bij het 'geheime' optreden. Het is niet duidelijk of zij ook een muzikale bijdrage hebben geleverd aan de sessie, die volgens Billboard binnenkort uitkomt op Spotify.

🎥@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad Een foto die is geplaatst door null (@paulmccartney) op 23 jul 2018 om 14:23 CEST

Onderweg naar het optreden liep de 76-jarige muzikant onder luid gejoel van de verzamelde fans voor de studio's over het zebrapad waar in 1969 de cover van Beatles-album Abbey Road werd vastgelegd. Paul deelde een filmpje dat zijn dochter Mary daarvan maakte op Instagram. Ook haar broer en zus James en Stella waren aanwezig, evenals Pauls echtgenote Nancy.