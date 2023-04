IN BEELD. Op welke bijzondere locaties dicht bij ons is sciencefictionreeks ‘Arcadia’ gefilmd?

Showbits "Stien Struis is op pensioen en Berend Brokkenpap is nu hondentem­mer", de echte reden waarom Piet Piraat een nieuw maatje zocht

In de theatertour van Piet Piraat duikt een nieuwkomer op: Remi De Smet (21) bekend van ‘K2 zoekt K3' kruipt in de huid van Bertus Bandiet. De nieuwe show gaat vandaag in Puurs in première. Maar opvallend: Berend Brokkenpap, Stien Struis en Steven Stil zijn er dus niet meer bij. Jarne spreekt met Dirk Van Vooren, die jarenlang gestalte gaf aan Steven Stil. “We hebben jammer genoeg het momentum van 20 jaar Piet Piraat gemist door de coronacrisis. Of mijn personage ooit nog terugkeert? Ik kan zeker nog altijd in de piratenbroek van 20 jaar geleden”, vertelt hij in een nieuwe Showbits.