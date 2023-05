IN BEELD. Ook tweede Songfestivalrepetitie verloopt voorspoedig voor Gustaph, morgen mag hij uitrusten

Podcast Andy Peelman na giftige reacties op zijn nieuwbouw: "Het is zo van de pot gerukt hoe hypocriet mensen kunnen zijn”

Andy Peelman krijgt heel wat kritiek over zich heen nadat hij in ‘Dag Allemaal’ openlijk vertelt over zijn nieuwbouw: een riante villa van meer dan 1 miljoen euro. “Mensen die jaloers zijn, moeten me eens een week komen volgen en pas dan mogen ze commentaar geven”, vertelt een licht fulminerende Andy in de podcast ‘De Mediawatchers’. “Ik vind het zo van de pot gerukt hoe hypocriet sommige mensen kunnen zijn.” Luister hierboven naar de volledige aflevering.