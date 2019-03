IN BEELD. Ongezien in Vlaamse soap: Stan slaat zijn moeder in elkaar in ‘Thuis’ HL

22 maart 2019

20u45 0 showbizz Deze avond kreeg de ‘Thuis’-kijker in een bijzonder heftige aflevering eindelijk te zien waar al die blauwe plekken bij dokter Judith (Katrien Deruysscher) vandaan kwamen. Die waren niet het gevolg van losse handjes bij haar ex-lief Jacques (Peter Van de Velde), maar wel van schokkend geweld door haar eigen bloed. Stan (Jannes Coessens) maakte zich schuldig aan oudermishandeling.

Judith eiste van haar zoon dat die eindelijk de waarheid zou vertellen tegen de politie. In enkele pakkende flashbacks was te zien hoe zij meermaals mishandeld was geweest. Toen ze uitriep dat Stan ziek was en zich moest laten behandelen, kookte diens potje over en viel Stan eerst zijn moeder en daarna ook zijn zus zeer brutaal aan. Gelukkig stoof Tom (Wim Stevens) net op tijd binnen om tussenbeide te komen. Maar op die manier had iedereen duidelijk kunnen zien hoe het ettertje compleet door de mand was gevallen.

Oudermishandeling

Een verhaallijn rond oudermishandeling in een soap verwerken, lijkt niet voor de hand te liggen. Bij ‘Thuis’ ging men er dan ook erg voorzichtig mee om. “We werkten hiervoor samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Het CAW deed ons inzien dat huiselijk geweld zich achter heel wat gesloten voordeuren afspeelt en in àlle sociale klassen voorkomt. Dus ook in de meer gegoede families, zoals in ‘Thuis’ bij dokter Judith. Het fenomeen is echt geen ver-van-mijn-bed-verhaal.”

‘Thuis’ maakt het thema hiermee extra bespreekbaar. “Dat is nooit ons hoofddoel. Bij ons primeert het verhaal altijd op het effect. Maar wie de voorbije weken de media volgde, weet wat het maatschappelijk belang van deze plot is. Als kijkcijferkanon kunnen we dit onderwerp mee onder de aandacht brengen en dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar nooit ons uitgangspunt. Dit verhaal leek ons interessant, omdat dit voor geen enkele betrokkene een zwart-wit verhaal is. We konden tonen waarom een slachtoffer haar geliefde, maar dus tegelijk ook haar belager, wil beschermen. En hoe naasten met de situatie kunnen omgaan wanneer ze ontdekken wat er onder hun neus gebeurt.”

“De aflevering van vandaag was inderdaad vrij heftig, maar we zijn er trots op. Het is straffe fictie in een goede, moderne stijl geworden. De scènes waren steengoed geacteerd, knap in beeld gebracht en hadden de juiste dosis spanning en emotionaliteit. Dat is wat we elke dag willen doen: onze 1.200.000 kijkers emotioneel raken. Deze aflevering kwam extra hard binnen, omdat dit verhaal niemand koud kan laten. De voorbije weken hebben we dat gemerkt, want we werden constant aangesproken door onze eigen omgeving: ‘Wie heeft het nu gedaan?’ Nu de echte waarheid eindelijk is bovengekomen, zal er in huiskamers, op de werkvloer en op familiefeesten ongetwijfeld stevig nagepraat worden.”