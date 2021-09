IN BEELD. Olga Leyers showt haar duurzame ZEB-kledingcollectie aan vrienden en familie

Sustainability is gewoon niet meer weg te denken uit ons dagdagelijkse leven, maar voor actrice en presentatrice Olga Leyers is het een echte must geworden. Daarom koos ze resoluut voor een duurzame collectie die bestaat uit upcycled materialen en deadstock fabrics, met haar eigen sexy twist natuurlijk. Door stofresten te herontdekken en er iets nieuws van te maken, gaan Olga en ZEB op een creatieve manier in tegen verspilling. Het resultaat: een waardevolle collectie van upcycled one-of-a-kind finds. Elk stuk is mindfully made, zorgt voor een nieuwe take op vintage trends en is remade, rediscovered and really really limited. En dat laatste mag je best letterlijk nemen, want de items zijn het resultaat van een metertje reststof van de ene leverancier in combinatie met een restje van een andere leverancier. Een stevig staaltje maat-, reken- en designwerk dus, wat de collectie écht uniek maakt. “Eigenlijk moet je het een beetje zien als leftover pizza, dat is ook altijd beter!”, zegt Olga.