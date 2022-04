IN BEELD. Nieuw decor belooft veel kotfeestjes en knipperlichtrelaties in ‘Familie’

Hanne (Margot Hallemans) en Quinten (Maxime De Winne) verhuizen met hun baby Gaston naar een eigen appartement, dat vanaf maandag 9 mei te zien zal zijn. Louise (Charlotte Sieben), Kato (Alix Konadu) en Jelle (Maarten Cop) kiezen voor een studentenhuis, waar ook Louises liefje Raven (Aaron Blommaert) de deur zal platlopen. Die nieuwe plek duikt vanaf maandag 23 mei op en is het op een na grootste ‘Familie’-decor ooit. De set is 240 m² groot en telt onder andere twee studentenkamers, een gemeenschappelijke keuken en een speelzone.

“Voor het laatste studentendecor dat in ‘Familie’ te zien was, moeten we al 15 jaar terug in de tijd keren”, aldus Wim Feyaerts, creative producer van ‘Familie’. “Toen die koten verdwenen, was het lang wachten op een nieuwe generatie studenten. De kijker mag zich in het nieuwe decor opnieuw aan veel kotfeestjes, examenstress en knipperlichtrelaties verwachten.”