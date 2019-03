IN BEELD. Niet betogen, maar zingen en dansen voor het klimaat op première Ketnet Musical Troep CD

09 maart 2019

18u37 1 Showbizz Deze namiddag vond in het Plopsa Theater in De Panne de première plaats van TROEP!, een Ketnetmusical met veel aandacht voor ecologie. En zo’n actueel thema, in combinatie met leuke liedjes en dansjes, lokte heel wat bekend volk met met kids.

De musical TROEP! speelt zich af op een pleintje tussen appartementsgebouwen waar er troep ligt. En niet een klein beetje. Het is een echt stort geworden waardoor de jongeren er niet meer kunnen skaten, voetballen of gewoon chillen. Stadsarbeider Dimitri (Michiel De Meyer) heeft zijn opruimacties gestaakt. Het heeft toch geen zin. Iedereen blijft maar vuilnis op het pleintje dumpen. Tot een paar kids het grondig beu zijn en samen in actie komen! Geholpen door Dimitri en secretaresse Claire (Maureen) proberen ze van dit stort weer een plein te maken waar iedereen een plek heeft. En verhaal dat met de vele klimaatbetogingen door jongeren actueler dan ooit is. De Ketnetmusical TROEP! speelt nog tot en met 1 juni in heel Vlaanderen. Tickets via deze link.

Zie Mij Graag-actrice Alejandra Theus kwam kijken met Julie, een vriendin. “Die kinderen hebben zoveel energie en hun jeugdig enthousiasme werkt heel aanstekelijk.”

Zonder mama Valerie en papa Koen kwamen Nono en Zita Wauters kijken naar de Ketnetmsuical. Beiden speelden in het verleden al mee in een voorstelling en dat was een onvergetelijke ervaring voor hen.

Katja Retsin kwam op krukken naar de première van TROEP! De presentatrice viel enkele weken geleden van het podium en brak daarbij haar voet en elleboog. “De revalidatie loopt vlot”, zegt ze aan de zijde van haar kinderen Manou, Milla en Matisse. “Mijn rolstoel heb ik al ingeruild voor krukken.”

“Mijn petekindjes Manon en Louisa zaten heel de tijd te glunderen in de zaal: zalig om te zien”, vertelt James Cooke aan de zijde van mama Martine. Binnenkort zit hij opnieuw met Gert Verhulst op de boot voor Gert Late Night.

“Onze dochter Anna Julia zingt thuis én in de wagen alle liedjes mee van TROEP!, maar zelf op een podium staan durft ze niet”, aldus Radio 2-stem Anja Daems die ook nog partner Fred meenam.

Het Journaal-anker Goedele Wachters kwam kijken met Sander en Elien. Zij kan het alleen maar aanmoedigen dat kinderen zich bewust zijn van het belang van ecologie.

Ook de cast van de Ketnetserie #LikeMe was van de partij. Zij kwamen hun collega’s aanmoedigen.

Thuis-acteur Christophe Haddad kwam kijken met verloofde Sanne, neefje Gabriël en diens vriendinnetje Eve. “Voorlopig hebben we nog geen kinderplannen, maar in de toekomst zullen er zeker kindjes komen.”

Michiel De Meyer en Maureen spelen de hoofdrollen in TROEP!.