IN BEELD. Nederlandse volkszanger Guus Meeuwis getrouwd

Het feest ging door in Portugal, waar het koppel van zuiderse temperaturen kon genieten. Manon, styliste van beroep, zag er prachtig uit in een jurk van ontwerper Claes Iversen. “Ze zijn in de zevende hemel, met hun hoofd in de wolken”, zo liet het management van Meeuwis optekenen. De zanger is zo gelukkig dat hij ook een nieuw nummer heeft uitgebracht in thema van zijn huwelijk, met de toepasselijke titel ‘JA’.