IN BEELD. Musical 40-45 maakt belofte waar: spectaculair en ongezien CD

25 september 2018

21u57

Bron: Eigen berichtgeving 1 Showbizz Nog anderhalve week en dan is het zover: de grote première van de spektakel-musical 40-45. Vandaag gaf de cast, met in de hoofdrol Jonas Van Geel en Jelle Cleymans, alvast een klein voorsmaakje aan de pers en de torenhoge verwachtingen werden met een indrukwekkende openingsscène al volledig ingelost.

Zo vliegt er tijdens de invasie van de Duitsers in Antwerpen een vliegtuig tussen de rijdende tribunes en zijn er spectaculaire ontploffingen in het decor. Die acht rijdende tribunes, goed voor in totaal 1660 toeschouwers per voorstelling, zijn trouwens een wereldprimeur. Haast geruisloos en zonder te schokken bewegen ze over de hele ruimte waardoor je als bezoeker je oriëntatie helemaal kwijt bent. Voor de acteurs betekent dat dus extra goed opletten, ook met die bewegende decorstukken en LED walls, maar voor het publiek maakt dat de beleving alleen maar groter.

Zeker in combinatie met die hoofdtelefoon (en de muziek van Will Tura en Steve Willaert) waardoor je echt het gevoel hebt dat je mee op het podium staat. Intussen zijn er al 230.000 tickets verkocht voor de spektakel-musical 40-45 die op zondag 7 oktober in première gaat en nog tot 6 januari speelt in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.