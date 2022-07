IN BEELD. Muren geverfd met wijn en whisky van 115.000 euro: in dit luxueuze Antwerpse hotel verblijft Harry Styles

Elk detail telt er, en dat bleek ook uit de docureeks ‘Achter de sterren’, die op VTM2 te zien was. Daar kwamen we te weten dat een fles whisky van 115.000 euro geen verre droom is, en dat de muren geverfd werden met een peperdure wijn van 300 à 350 euro per fles. “Alles moet hier exceptioneel zijn, dus waarom zouden we dan ook niet een exceptioneel flesje wijn in de verf gieten?”, klonk het. “We willen echt iets bijzonders neerzetten. Dat doe je niet door standaard dingen te doen. Mensen komen hier binnen met een hoge verwachting, maar dat moet voor ons eigenlijk het basisniveau zijn. We moeten dat overtreffen. Altijd. Iedere dag.”