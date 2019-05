IN BEELD. Morgen opent nieuw Disneyland ‘Star Wars’-park van 1 miljard in Amerika, binnenkort ook in Parijs MVO

30 mei 2019

09u49 0 Showbizz Deze vrijdag opent het Disneyland park in Californië de deuren van het splinternieuwe ‘Star Wars’-park genaamd Galaxy’s Edge. Daar worden fans ondergedompeld in ‘a galaxy far, far, away’. Het ziet er erg indrukwekkend uit en dat mag ook wel, voor een prijskaartje van 1 miljard dollar. Binnenkort wordt hetzelfde park ook in Disneyland Paris neergezet, voor ons uiteraard iets dichter bij de deur.

Online gaf Disney al de eerste beelden van de nieuwe ‘Star Wars’-zone prijs. Het gaat om een extra zone die is bijgebouwd in het bestaande Disneyland park. Tijdens de opening wordt er zodanig veel volk verwacht dat iedereen via een app toegang tot het nieuwe gedeelte moet aanvragen, en er maar voor beperkte tijd mag blijven. Binnen enkele dagen houdt die regel op te bestaan. Om de drukte onder controle te houden belooft Disney om vele Stormtroopers in te zetten.

Galaxy’s Edge bevat nieuwe, hoogtechnologische attracties en verschillende restaurants en bars in het thema van ‘Star Wars’. Natuurlijk zijn er ook souvenirwinkels, en daarin kan je je eigen robot bouwen, en je eigen lightsaber.

Een kopie van dit park zal binnenkort ook een plekje vinden in Disneyland Paris, in het Walt Disney Studio’s-park. Daar werkt met een aan gróte uitbreiding op het bestaande park. Zo komt er niet alleen deze ‘Star Wars’-wereld, maar ook een Avengers-gedeelte én een ‘Frozen’-land gebaseerd op de wereld van Arendelle. Elk parkdeel zal een nieuwe attractie tellen. Daarnaast komt er nog een groot meer, waarop vuurwerkshows te zien zullen zijn. De nieuwe zones worden één voor één uitgewerkt. Tegen 2025 zou Galaxy’s End in Parijs moeten staan. In 2030 zouden alle geplande werken af moeten zijn.