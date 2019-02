IN BEELD. Miss België brengt bezoekje aan het Europees parlement DBJ

14u40 0 Showbizz Een gekroond hoofd op bezoek in het Europees Parlement. Kersvers Miss België Elena Castro Suarez (18) kwam een kijkje nemen op uitnodiging van de liberale ALDE-fractie.

Ze ontmoette tijdens haar bezoek ook Italiaans parlementsvoorzitter Antonio Tajani. Die kon haar blijkbaar overtuigen van de Europese boodschap: “Ik vind dat de Europese Unie én haar uitdagingen veel meer aan bod moeten komen in het middelbaar onderwijs, zodat jongeren al van jongs af beseffen hoe belangrijk de EU is voor hen. Het was dan ook een hele eer om de voorzitter van het Parlement zélf te mogen ontmoeten.”