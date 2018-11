IN BEELD. Mickey Mouse, ook in België al 90 jaar publieksfavoriet nummer 1 RB

18 november 2018

06u00 0 Showbizz Mickey Mouse wordt vandaag 90 jaar en dat wordt volop gevierd. Ook in ons land is het Disney-figuurtje al jaren een grote favoriet.

Niet lang na zijn debuut op het Amerikaanse witte doek maakte Mickey Mouse de grote oversteek naar Europa. Overal werden zijn tekenfilms vertoond. Begin jaren 1930 verscheen zijn strip ‘Mikkie en Bleskop’ al dagelijks in De Standaard. En Wallonië maakte kennis met zijn stripverhalen via de Franse krant Le Petit Parisien en het stripblad ‘Le Journal de Mickey’ dat vanaf 1934 ook in ons land werd verdeeld. Tussen 1950 en 1959 had België zelfs een eigen ‘Mickey Magazine’, dat wekelijks in twee talen verscheen.

Mickey op de Heizel

Officieel is hij er nooit geweest. Toch heeft Walt Disney wel degelijk Expo 58 in Brussel bezocht. Op 6 juli 1958 kwam hij incognito zijn eigen bijdrage aan het Amerikaanse paviljoen bekijken. Speciaal voor de wereldtentoonstelling bedacht Walt het Circarama Theatre, een cirkelvormige bioscoop waarin de panoramische film America the Beautiful te zien was.

Een tastbaar bewijs van zijn komst is er niet. Maar de bedenker van Mickey Mouse is er wel vereeuwigd. In 1998 mocht kunstenaar Jean-François Octave het metrostation Heizel voorzien van gekleurde tegels die herinneren aan de Expo. Daartussen zitten afbeeldingen van beroemde personen die de tentoonstelling hebben bezocht. Walt ontbreekt, maar wordt symbolisch vertegenwoordigd door de beroemde Mickey-oren.

Mickey d’honneur voor Hergé

Eén van de eerste, Belgische Mickey-fans was Hergé, de geestelijke vader van Kuifje.

De tekenaar hield van de ‘petits mickeys’ - de stripverhalen die vanaf de jaren 1930 in kranten verschenen - maar ook van de Disney-tekenfilms. In 1948 schreef hij zelfs een brief naar Walt, met het voorstel om een van zijn Kuifje-albums te verfilmen. Helaas. De brief keerde ongeopend terug.

Toch was het respect wederzijds. Op 17 januari 1979 – dertien jaar na Walts overlijden – kreeg Hergé een bronzen Mickey-trofee. De Mousecar, een samensmelting van Mickey Mouse en een Oscar, werd door Walt in 1947 in het leven geroepen om mensen te bedanken die zijn studio een bijzondere dienst hadden bewezen. Na zijn dood werd het uitdelen gestaakt. Tot Hergé er toch eentje kreeg, als eerste niet-Amerikaan. Het beeldje is vandaag te bewonderen in het Musée Hergé in Louvain-la-Neuve.

Muizeken Pis

Tien jaar eerder schonk Walt Disney Productions al een bijzonder Mickey-cadeau aan een Belg. Aan een erg kleine Belg, zelfs. Op 19 februari 1969 hield de studio een congres in Brussel, voor uitgevers van boeken en tijdschriften. Als dank voor gaststad Brussel brachten de Amerikanen een uniek Mickey-kostuum mee, op maat van de beroemdste Brusselaar: Manneken Pis. Het mini-maatpak is vandaag deel van de vaste collectie in GardeRobe MannekenPis, een museum vlakbij het plassende standbeeld.

Openingsgala met Minnie

Op 1 februari 1989 kreeg Vlaanderen haar eerste commerciële televisiezender. VTM wist meteen een exclusieve deal met The Walt Disney Company te sluiten, waardoor het Disneyfilms en tekenfilmreeksen als Mickey Mouse mocht uitzenden voor het Vlaamse publiek. Om die samenwerking te vieren, zakten Mickey én Minnie af naar Vilvoorde, waar ze aan de arm van omroepster Lynn Wesenbeek het Openingsgala bijwoonden.

Burgemeester Mickey

Dinant heeft iets met Disney. Het zandsculptuurfestival Disney Sand Magic vond er al verschillende keren onderdak in de citadel. En daarom vond burgemeester Richard Fournaux dat zijn stad maar beter kon verzusteren met Disneyland Parijs. Op 15 augustus 2012 werd hun samenwerkingscharter ondertekend. Eregast van dat plechtige moment: Mickey Mouse, de ‘burgemeester’ van Disneyland Parijs. Sindsdien is Mickey ook ereburger van het Waalse stadje!