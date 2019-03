IN BEELD. Mickey en Minnie toveren glimlach op gezichtjes van zieke kinderen Christophe D'Huysser

29 maart 2019

16u42 0 Showbizz ‘Hoog’ en uitzonderlijk bezoek vandaag in het kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel. Niemand minder dat Mickey en Minnie Mouse kwamen een honderdtal jonge patiëntjes een hart onder riem steken. En dat deed hen zichtbaar deugd. Even waren er alleen maar lachende gezichtjes te bespeuren in het kinderziekenhuis.

Het bezoek van Mickey en Minnie aan het kinderziekenhuis Koningin Fabiola is een initiatief van de Belgische vzw Pêcheurs de Lune in samenwerking met het vrijwilligersteam Disney Volunt’ears. “De grote droom van deze kinderen is om eens een dagje naar Disneyland Paris te kunnen gaan”, klinkt het. “Maar door hun ziekte is dat momenteel niet mogelijk. En dus brachten Mickey en Minnie Mouse de magie van het Franse park gewoon mee naar het ziekenhuis.”

De kinderen konden bowlen met Mickey en schilderen met Minnie. “Voor de kindjes is dit een heel bijzondere ervaring”, aldus het verplegend team. “Even kunnen ze gewoon kind zijn, zonder aan hun ziekte te moeten denken. Dat levert alleen maar mooie herinneringen op die ze nog lang zullen koesteren.” Op het einde van de dag kregen de patiëntjes nog leuk nieuws te horen: in november mogen ze naar Disneyland Paris gaan.