IN BEELD. Mickey en Minnie Mouse heropenen Disneyland Paris

Christophe DHuysser

15 juli 2020

14u34 1 Showbizz Na een sluiting van vier maanden door het coronavirus heeft Disneyland Paris vandaag opnieuw haar deuren geopend voor het grote publiek. Het Franse park vierde dat met een openingsceremonie waarin Mickey en Minnie Mouse een belangrijke rol speelden.

Met het Kasteel van Doornroosje in de achtergrond verklaarden Mickey en Minnie Mouse, aan de zijde van grote baas Natcha Rafalski, Disneyland Paris opnieuw voor geopend. “Deze langverwachte dag is het resultaat van ongelooflijk teamwerk van onze castleden, die de kern vormen van de magie van onze bestemming, evenals van onze publieke partners die ons zijn blijven steunen”, aldus Rafalski. “Vandaag is het begin van een nieuw hoofdstuk voor Disneyland Paris, waar het nog nooit zo belangrijk is om onze gasten de gelegenheid te geven om momenten met familie en vrienden te delen.” Na de speech konden de poorten eindelijk opengaan en kregen de bezoekers een heel warm welkom. Zo stonden de Disney-figuren en cast members van het park jong en oud op te wachten en werd er heel wat afgezwaaid.

De gefaseerde heropening van Disneyland Paris gaat gepaard met een heleboel gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Het Franse park laat maar een beperkt aantal bezoekers toe die zich via het online registratieplatform hebben aangemeld en het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van 11 jaar. Daarnaast zijn er 2000 desinfectiepunten en handwasstations, en ligt er meer dan 20 kilometer markeringsstickers om bezoekers te helpen de nodige afstand te houden. In de wachtrijen bij attracties waar de social distancing moeilijk was, werd plexiglas geïnstalleerd. Daarnaast zijn er een heleboel ‘selfie spots’ in het park waarbij de bezoekers op de foto kunnen met een Disney-figuur dat op veilige afstand in de achtergrond staat.