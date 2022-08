IN BEELD. Man van Dominique Monami was eerste platenbaas van Rammstein: “Mijn vrouw gaat haar grenzen verleggen”

Genieten met mijn man en vrienden

Ulla Werbrouck won in 1996 de gouden medaille in het judo voor ons land in Atlanta, maar toonde zich ook fan van het zwaardere metaal. “Ik ben wel fan,” klonk het temidden van het publiek en incognito in ‘Het Nieuwe Park’. “Het is een mooie avond en Oostende is niet ver van mijn woonplaats Kortrijk. Dus leek me dit een ideaal avondje uit met vrienden en mijn man Dimitri.”

Volledig scherm Ulla Werbrouck en haar man Dimitri Himpe © Joel Hoylaerts / Photonews

“Mijn vrouw gaat vanavond haar grenzen verleggen”

Erik Vink, de huidige levenspartner van ex-tennisster Dominique Monami was destijds marketing director bij Polydor. Rammstein had toen net getekend bij zijn label. “Ik herinner me het nog goed,” klinkt het. “Het was in 1997 en Rammstein speelde op Lowlands in Nederland. Ik wist niet wat ik zag. Op een gegeven moment trok de frontman in een bootje met een brandende toorts over het publiek. Dat was ongezien voor die tijd. Er stonden toen ook tal van brandweerwagens klaar achter het podium.” Die ervaring wil hij voor het eerst delen met Monami. “Ik heb haar vaak gezegd. Als Rammstein komt en het past, trekken we er samen naartoe. Ze gaat vanavond haar grenzen verleggen.”

Volledig scherm Dominique Monami en haar man Erik Vink © Joel Hoylaerts / Photonews

“Dit is een eer voor Oostende”

Op de fiets langs de wachtrijen en luidkeels toegejuigd. Bart Tommelein leek wel het voorprogramma in Oostende. ‘Het Nieuwe Park’ moet de nieuwe plek van de badstad worden. Zij het met mondjesmaat. “Dit is natuurlijk een groot project dat miljoenen heeft gekost,” klinkt het bij de burgervader. “Maar we hebben wel de afspraak dat we slechts één massa-event per jaar plannen. Op overigen dagen moet dit een fijne wandel-, fiets- en recreatieplaats blijven. Maar het spreekt voor zich dat we trots zijn opnieuw grote bands in Oostende te mogen verwelkomen.”

Volledig scherm Rammstein Oostende - Bart Tommelein © Joel Hoylaerts / Photo News

