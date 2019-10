IN BEELD. Lil' Kleine staat oog in oog met eigen wassen beeld SDE

09 oktober 2019

18u09

Bron: ANP 1 Showbizz De Nederlandse rapper Lil’ Kleine (24) stond woensdag oog in oog met zijn spiegelbeeld. In Madame Tussauds in Amsterdam mocht de rapper een wassen versie van zichzelf onthullen.

Het beeld van Lil’ Kleine draagt een zwarte skinny jeans, een grijze trui met kap en een zwart leren jasje. En het moet gezegd: de gelijkenis met de Nederlandse rapper is treffend. In april liet Lil’ Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, via Instagram al een impressie zien tijdens een poseersessie in Londen.

Artiesten poseren vaak meerdere keren voor zo'n beeld. Eerst wordt het beeld in klei opgebouwd, waarna een mal wordt gemaakt. Daar wordt de was ingegoten. Vervolgens worden echte hoofdharen stuk voor stuk aangebracht. Voor de perfecte huidskleur worden talloze lagen verf en tinten aangebracht. De totale creatie van een beeld duurt zo’n zes tot twaalf maanden.