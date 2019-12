IN BEELD. Kristel Verbeke maakt haar debuut in het theater CD

12 december 2019

21u49 0 Showbizz Vanavond ging in het Fakkeltheater in Antwerpen de komedie ‘Kerstmis den boom in’ in première. Met op de planken onder anderen Sven De Ridder en Kristel Verbeke. Voor de gewezen K3-zangeres is het meteen haar debuut als actrice in het theater en ze geniet er volop van.

Met een portie gezonde zenuwen speelde Kristel vanavond de eerste voorstelling van ‘Kerstmis den boom in’ van de Sven De Ridder Company. In dit komische theaterstuk vertolkt ze de rol van Charlotte. Een vrouw die beslissingen durft te nemen en naar oplossingen zoekt wanneer alles verkeerd loopt. Iets waar Kristel zich volledig in kan herkennen. Het grote verschil is dat de voormalige K3-zangeres geen mooi Algemeen Nederlands praat op de planken, maar een mengeling van Hams en Antwerps.

In het stuk vormt Kristel een koppel met Sven De Ridder en daar is ze heel blij om, want de twee komen goed overeen. En met Sven heeft Kristel een goede leermeester aan haar zijde op het vlak van comedy. Al geeft de acteur haar vooral veel zelfvertrouwen. Net als de rest van de cast met Jasmine Jaspers, Luc Verhoeven en Brik Van Dyck.

‘Kerstmis den boom in’ vertelt het verhaal van Charlotte die elk jaar opnieuw uitkijkt naar kerstavond terwijl haar man Cisse (Sven De Ridder) net een hartsgrondige hekel heeft aan dat hele kerstgebeuren. Hij vindt het dan ook helemaal niet erg wanneer hij uitgerekend op kerstavond door zijn baas gesommeerd wordt voor een werk-etentje, want wie weet hangt er wel promotie in de lucht. Maar dan breekt een helse sneeuwstorm los en staan zijn ouwe vlam Shania (Jasmine Jaspers) en zijn jeugdvriend Jerre (Brik Van Dyck) plots voor de deur. En wanneer vervolgens Jean (Luc Verhoeven), een als kerstman vermomde clochard, een slaapplaats voor de kerstnacht hoopt te vinden bij Cisse en Charlotte, kan kerstavond alleen nog maar uitdraaien op een complete ramp.

‘Kerstmis den boom in’ speelt nog tot en met 5 januari in het Fakkeltheater in Antwerpen. Tickets via svenderiddercompany.be.

Vorig jaar speelde actrice Nicoline Hummel mee in het kerststuk van Sven De Ridder, maar deze keer kon ze gewoon genieten vanuit de zaal. Hier aan de zijde van Ianthe Tavernier.

Opvallende aanwezige op de première van ‘Kerstmis den boom in’ was Marie Verhulst. Haar naam doet de ronde als nieuw baasje van Samson nu papa Gert ermee stopt. “Ik heb die berichten ook gelezen, maar moet er eens goed om lachen”, zegt Marie met naast zich Studio 100-artist manager Stefan Staes. “Maar over de opvolging wordt heel weinig of niet gepraat. Sowieso ben ik wel betrokken bij de shows als regie-assistente en daar heb ik mijn handen meer dan vol mee. Maar het zal er heel vet uitzien.”

“25 december vieren we niet alleen Kerstmis, maar ook de verjaardag van mijn mama”, vertelt Familie-actrice Margot Hallemans die de 26ste december op reis naar Bali vertrekt. “Dus mijn mama krijgt een extra mooi cadeau.” Hier poseert ze samen met haar goede vriendin Jolien.

Vicky Florus bracht haar dochter Lena mee.

Acteur Frank De Kaey poseert aan de zijde van Mathias, collega Thomas Van Goethem en Skelte.

Voor Véronique De Kock en haar verloofde Manuel is het hun eerste kerst als getrouwd stel. “En dat vieren we thuis met de familie”, aldus de ex-Miss België die het heel druk heeft met haar kledingwinkel.

Peter Thyssen bracht zijn partner Anne mee.

Ianthe Tavernier kwam kijken met moeder Tania. “Met kerst kookt de moeder en ik zorg voor de drank en sfeer”, knipoogt de actrice.

“Elk jaar wordt de familie kleiner, dus met Kerstmis genieten we extra van iedereen die we graag zien”, klinkt het bij Nicole & Hugo.

Liv Van Aelst poseerde aan de zijde van partner Leo.

“Ik hou enorm van de gezelligheid van Kerstmis”, zegt Jacky Lafon.

“Aangezien ik zo weinig thuis ben, versier ik het huis niet”, zegt Leen Dendievel op stap met vriendin Debbie.

“Met een gezelschapsspel onder de kerstboom kunnen ze mij altijd een plezier doen”, zegt ‘Nachtwacht’-acteur Louis Thyssen aan de zijde van zijn vriendin Liesl. “Alleen is het probleem dat ik vaak vergeet om cadeautjes voor anderen te kopen.”

Ook Will Ferdy zakte af naar het Fakkeltheater.

“Elke jaar schrijf ik nog 150 handgeschreven kerstkaartjes en kerstavond vieren we bij de buren”, aldus acteur Carry Goossens.

Ook acteur Stefan Perceval was aanwezig.