IN BEELD. Koen Crucke, Johny Voners en Greet Rouffaer maken Antwerp Pride onveilig in flamboyante outfits TDS

11 augustus 2019

15u14 0 Showbizz Opvallende gasten op de Antwerp Pride zaterdag: Koen Crucke, Johny Voners en Greet Rouffaer woonden de parade bij. Niet alleen hun flamboyante outfits deden alle hoofden draaien, ook de open witte Amerikaanse Buick uit 1959 kon op heel wat aandacht rekenen. Kijk mee!

Koen Crucke was met Johny ‘Xavier Waterslaeghers’ Voners, en Greet Rouffaer afgezakt naar Antwerpen, om er hun Vlaamse versie van de Broadway- hitmusical ‘La cage aux folles’ in de kijker te zetten, die in oktober in Theater Elckerlyc in Antwerpen in première gaat.

Crucke kwam voor de gelegenheid opdraven als ZsaZsa, zijn alter ego waar een transformatie van liefst vier uur aan voorafgaat. Het trio vertrok met hun blitse wagen op de Paardenmarkt, waarna ze naar de Waalse Kaai trokken, waar de Pride op zijn einde liep.