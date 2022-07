IN BEELD. Kleurrijke vlinders, grote pauwenveren en bizarre hoeden: Dit zijn de tien opvallendste festivallooks van de eerste dag op Tomorrowland 2022

MUZIEK De eerste gasten zijn gearri­veerd: zo groot is de knaldrang op de camping van Tomorrow­land

De eerste gasten van camping DreamVille op Tomorrowland zijn donderdag toegekomen in Boom en de sfeer zit alvast goed. Door de grote drukte ging de camping anderhalf uur eerder open dan oorspronkelijk aangegeven was. Ondertussen is er ook een feestje van start gegaan, waar talloze mensen maar al te graag hun beste dansmoves naar boven halen. “We hebben er heel lang naar uitgekeken. De knaldrang is groot.”

7:49