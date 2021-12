IN BEELD. Kledingstijl van VRT-sportanker Catherine Van Eylen is al járen voer voor discussie

“Zijn dat lange haren die ze daar over haar schouder heeft liggen, of een soort nerts?”, klonk het donderdagavond op sociale media. Kijkers raakten er maar niet uit over wat er precies aan de hand was met Catherine Van Eylen. Uiteindelijk bleek het niet om een nieuw kapsel te gaan. Eylen heeft nog steeds een korte coupe, maar droeg tijdens de nieuwsuitzending van donderdag wel een hemd dat de illusie van lange haren nabootste. Haar kledingkeuze werd uitvoerig besproken op het internet. “Catherine heeft ons goed liggen”, zo schreef iemand op Twitter. Of: “Ik heb niets onthouden van wat ze gezegd heeft, want ik was de hele tijd aan het kijken naar haar paardenstaart.”

VRT

Het is wel niet de eerste keer dat de outfits van Catherine Van Eylen het gespreksonderwerp zijn op sociale media. Toen ze in het verleden het Sportgala presenteerde, konden haar outfit- en kapselkeuze al op veel commentaar rekenen via Twitter en andere kanalen. Ze koos destijds voor een halflange baljurk met asymmetrisch bovenstuk, een stukje open rug. De rok was afgewerkt met een doorzichtig, glanzend laagje, wat het geheel een feestelijk tintje moest geven. Met de snit op zich was niets mis, maar het waren de kleur- en printkeuze die destijds op minder goedkeuring konden rekenen. Twitteraars waren over het algemeen niet mals voor de presentatrice. “Ontsla die stylist”, kwam herhaaldelijk terug. Sommigen omschreven de jurk als “een combinatie van zoethout en boomschors”. Daarnaast vroeg er ook iemand of Catherine “haar gordijn kon komen terugbrengen?”

BELGA

Ook de outfits die ze tijdens VRT-nieuwsuitzendingen draagt, krijgen regelmatig commentaar. “Ze lijkt wel Darth Vader”, “Doet ze een Chinese vaas na?”, “Jani, deze vrouw heeft dringend jouw hulp nodig” of ”Is het weer nationale pyjamadag?”: het zijn maar enkele van de opmerkingen die de afgelopen jaren de revue gepasseerd zijn.

Catherine Van Eylen krijgt het weleens te verduren op Twitter.

In het verleden had Van Eylen zelfs haar eigen moderecensent, die overigens zelf niets van mode kent. Het gaat om Paul Beelaerts, afkomstig uit Tremelo. De man fileerde in de afgelopen jaren regelmatig de outfits van het VRT-sportanker. Dat doet hij trouwens steeds met de nodige dosis humor. “Een beetje humor doet ons allemaal goed. Ik heb genoeg meegemaakt in mijn leven - een scheiding, een kind verloren. Sociale media staan vol met bagger en miserie. Het gros van mijn berichtjes is grappig bedoeld”, vertelde hij in 2018 in een interview met Het Laatste Nieuws. De inspiratie voor zijn ‘tekstjes’ haalt hij trouwens vaak uit de actualiteit.

Ter gelegenheid van de "Internationale Dag ter bevordering van het Circus en aanverwante Foorevenementen" draagt Catherine vandaag een clownspak met opblaasbare epauletten uit de budgetvriendelijke Harlekijn-collectie van Toneelhuis Baeyens. Catherine blijft extra lang in beeld zodat u ondertussen ook de wit- en zwartbalans van uw televisietoestel kan afstellen.

"Naar aanleiding van de staking bij Lidl draagt Catherine vandaag een blouse met daarop de streepjescodes van de belangrijkste voedingsmiddelen die u met uw smartphone kan scannen en bestellen in de VRT Shop. 10% van de opbrengst gaat naar goede doelen, waaronder een cursus Time Management voor haar kapper die enkel de rechterkant van haar kapsel kon afwerken."

"De immer sportieve Catherine draagt vanavond met trots de aanvoerdersbanden van zowel de Sporza-korfbalploeg als van het Vranckx/Canvas-kamelenwedstrijdteam. Haartooi: 'Coupe Briard' bij Trimsalon Bijou, Haaltert."

Catherine zelf is zich ervan bewust dat haar kledingkeuzes regelmatig stof doen opwaaien, maar daar trekt ze zich naar eigen zeggen niet al te veel van aan. “Ik kan er over het algemeen wel mee lachen en er zitten soms ook hele grappige opmerkingen tussen”, bekende de presentatrice in een interview met Radio 1. “Ik krijg ook vaak complimenten, al bereiken die Twitter natuurlijk niet.” In een interview met HUMO vertelde Van Eylen dat haar passie voor mode op jonge leeftijd begonnen is. “Ik heb altijd goed geweten wat ik wilde. Mijn moeder moet daar nog altijd hard om lachen. Ik was nog klein toen ze een kleedje voor mij had gemaakt. Ze zette me op een stoel, trok het over mijn hoofd, maar ik zei: ‘Ikke niet aandoen!’ Ik heb het nooit gedragen.” En ook nu draagt Catherine Van Eylen alleen maar kledij die ze zelf ook effectief wil dragen. “Ik sta achter alles wat ik draag”, klonk het vastberaden.

VRT

VRT

VIER

VRT

Play4