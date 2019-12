IN BEELD. Kim Van Oncen en Niels De Jonck doen hun allereerste date trip opnieuw over CD

13 december 2019

14u39 0 Showbizz Dertigers-actrice Kim Van Oncen en sport agent Niels De Jonck zijn al meer dan zeven jaar gelukkig samen. En omdat de vonk destijds oversloeg in Disneyland Paris, besloot het koppel hun eerste date trip nog eens over te doen. Met zoontje Jack erbij deze keer.

Disneyland Paris heeft een bijzondere betekenis voor Kim Van Oncen en Niels De Jonck, want in 2012 had het koppel hun eerste romantische trip in dit Frans park. “We waren nog maar net samen en wilden er graag eens tussenuit om elkaar beter te leren kennen”, vertelt Kim. “En dus heeft Niels me getrakteerd op twee dagen Disneyland Paris. Rond de kerst is het er erg mooi verlicht. Het werd een onvergetelijke en intense trip.”

En nu, zeven jaar later, keert het koppel terug naar deze magische plek. Met hun vierjarig zoontje Jack erbij. “Onze relatie zat van bij de start super, dus dat we ooit met onze kinderen zouden terugkomen was toen nog een verre droom. En nu staan we hier met Jack. Dat maakt het wel bijzonder. En we beleven het ook op een heel andere manier. Waar we destijds amper onze hotelkamer uitkwamen en voor de wildere attracties kozen, hebben we nu de iets rustigere attracties uitgetest. En onze zoon genoot ervan. Even zijn ouders voor hem alleen. Inclusief alle aandacht.”

Want die aandacht moet Jack tegenwoordig delen met zusje Stella die half augustus ter wereld kwam. Zij verbleef tijdens de trip bij de ouders van Kim. Maar Kerstmis gaan ze uiteraard wel allemaal samen vieren, ook al zijn de feestdagen een drukke periode voor Kim als onderneemster in haar supermarkt. En ook 2020 belooft een druk, maar mooi jaar te worden. “Dertigers komt terug op de buis in het voorjaar en voor de rest staan er nog een paar nieuwe dingen in de media op stapel. Dit blijf ik combineren met mijn bedrijf. Ik ga dus zeker niet veel stilzitten, maar dat is gelukkig niet aan mij besteed.”